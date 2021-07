Dwayne ‘The Rock’ Johnson a félicité cette légende de la WWE dans un moment de surprise réconfortant lors de l’interview de ‘Jungle Cruise’

Lors d’une interview faisant la promotion de son nouveau film Disney Jungle Cruise, Dwayne “The Rock” Johnson a partagé une histoire réconfortante sur la légende de la WWE Bret Hart et l’effet que Hart a eu sur lui en tant que jeune lutteur. Johnson est peut-être l’une des plus grandes superstars du monde maintenant dans la lutte et le théâtre, il est toujours conscient de remercier ceux qui l’ont aidé en cours de route. Dans une interview avec Screenrant, Johnson a remarqué que son intervieweur Joseph Deckelmeier portait un T-shirt arborant “The Hitman”, qui était le surnom de Hart sur le ring.

“Une chose avant de partir, et vous l’apprécierez”, a déclaré Johnson à Blunt. “Le T-shirt qu’il porte est [of] un gars qui n’avait pas à l’être, mais il était si bon avec moi quand j’étais un lutteur professionnel recrue, et il s’appelait Bret ‘The Hitman’ Hart. Il vient d’une famille de catcheurs très connue. Mais à cette époque, il était champion du monde et il y avait beaucoup de gars dans ce monde à ce moment-là, en 96, qui ne m’embrassaient pas nécessairement.”

. @TheRock est un vrai numéro classique. Il a pris le temps non seulement de rendre hommage à @BretHart, mais il a expliqué à Emily Blunt l’impact que The Hitman a eu sur sa carrière de catcheur. C’est de loin le meilleur moment que j’ai eu à faire ça… Merci, Rock ! https://t.co/I38XoUFuDt pic.twitter.com/vi7htwOsEe – Joseph Deckelmeier #BlackLivesMatter (@Joelluminerdi) 30 juillet 2021

Johnson a poursuivi en expliquant que le WWF de l’époque était extrêmement compétitif et que Hart était gentil quand il y avait “beaucoup de requins dans l’eau, mais ce gars, Bret, et lui, était champion du monde, m’a montré comment faire”. Lorsque Blunt a demandé pourquoi Hart était si utile, Johnson a cité leur investissement familial similaire dans la lutte. “Je pense que c’est parce que nos familles se connaissaient, il savait que je venais d’une lignée de catcheurs professionnels et que j’avais un réel amour et respect pour le catch. Et c’était juste un gars formidable, et j’aime toujours lui donner accessoires où je peux.”

Johnson est un membre de la famille Anoa’i, y compris son grand-père, “High Chief” Peter Maivia, The Wild Samoans (Sika et Afa), Rikishi, Yokozuna, les actuels champions de la WWE SmackDown Tag-Team The Usos (Jimmy et Jey Uso) , et l’actuel champion universel de la WWE, Roman Reigns. Hart était le fils de Stu Hart, dont les 12 enfants sont tous devenus lutteurs ou mariés. Le défunt frère de Hart, Owen, était également une superstar de la lutte.