Dwayne ‘The Rock’ Johnson a rejeté les suites de ces 3 films à succès

Presque tous les films de Dwayne « The Rock » Johnson pourraient donner naissance à une suite, mais tous n’en ont pas. C’est parce que Johnson et son partenaire de Seven Bucks Productions Hiram Garcia sont très sélectifs quant à leurs projets. Les studios les ont approchés au sujet des suites de Journey 2: Mysterious Island, Rampage et San Andreas, seulement pour que Johnson et Garcia abattent l’idée.

« Nous calculons très [stories] nous voulons le dire, mais regardez, si nos partenaires de studio avaient leurs moyens, ils veulent une suite de Journey 2: Mysterious Island, ils veulent une suite de San Andreas, ils veulent une suite de Rampage », a déclaré Garcia à Collider la semaine dernière. « C’est comme tous ces films, le studio réclamait une suite, mais nous nous sommes dits collectivement : « Écoutez, nous avons raconté une excellente version de l’histoire. Maintenant, nous voulons aller raconter une autre histoire ailleurs.' »

Si Johnson faisait vraiment une suite à chaque projet à succès, il n’arrêterait jamais de travailler, a souligné Garcia. Johnson est au point de sa carrière cinématographique où il peut être « très sélectif » dans ses choix. Il a décidé de quitter la franchise Fast & Furious mais a décidé de rester avec Jumanji et il est vraiment enthousiasmé par ses plans pour les films de DC Comics.

« Nous avons évidemment de très grands projets pour l’univers DC, si les fans perçoivent ce que nous voulons. Nous avons beaucoup d’histoires prévues pour cela », a déclaré Garcia à Collider. « Mais c’est un défi d’équilibrer : « D’accord, quelles sont les suites que nous allons faire », car nous avons été très chanceux que la majorité des projets que nous avons réalisés, il y ait eu une demande de suite, et sa disponibilité a toujours été ce qui en a fait un défi. »

L’un des prochains projets de Johnson est Red One, un film de vacances qui se dirige vers Amazon. Jake Kasdan, qui a dirigé les deux films Jumanji de Johnson, réalise Red One avant de faire un troisième film Jumanji. Garcia et Johnson prévoient d’apporter l’idée d’un troisième à Sony « sous peu », a-t-il déclaré. « C’est important pour nous que nous voulons vraiment pouvoir revenir et raconter ce troisième film », a déclaré Garcia à propos de la franchise Jumanji.

Johnson est peut-être très sélectif quant à ses décisions concernant la suite, mais il fait toujours plus de films que de nombreuses autres stars à son niveau. En 2021, il a joué dans Jungle Cruise de Disney et Red Notice de Netflix, tout en apparaissant également dans Young Rock de NBC, une sitcom inspirée de sa vie. En 2022, il est la voix de Krypto dans DC League of Super-Pets, qui ouvre en mai, et joue le personnage principal dans Black Adam, qui ouvre le 29 juillet. Johnson a également développé The King, un biopic sur le roi Kamehameha. , qui a uni les îles hawaïennes.