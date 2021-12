Dwayne ‘The Rock’ Johnson a un message pour ‘Stone Cold’ Steve Austin pour son anniversaire

« Stone Cold » Steve Austin a fêté son 57e anniversaire ce week-end et l’un de ses bons amis avait un message pour lui. Dwayne « The Rock » Johnson est allé sur Instagram pour poster un message à Austin. Il a également partagé des vidéos d’Austin célébrant son anniversaire en buvant deux bières et les deux se battant à la WWE au fil des ans.

« Joyeux anniversaire à ma plus grande rivalité et ami de tous les temps de nos jours sauvages et révolutionnaires dans l’entreprise qui restera à jamais dans notre sang – la lutte professionnelle », a écrit Johnson. Il est difficile d’expliquer à quel point nous avons élevé l’ENFER ensemble, dans les arènes et les stades du monde entier. Nous nous sommes séparés et avons beaucoup saigné. C’est ce que nous avons fait. Du sang, de la sueur, du respect, des fonds de roche, des étourdisseurs, de la bière, plus de bière, du plaisir, plus de plaisir et de gros doigts du milieu. TOUS. CÉLIBATAIRE. NUIT. POUR. ANS. »

« Et autant de plaisir que nous avons eu, le [WWE] les foules ONT ENCORE PLUS APPRÉCIÉ. Joyeux anniversaire mon frère. Et merci « pour la maison » toutes ces années et pour un partenariat qui a conduit au plus gros tirage au box-office de l’histoire de la lutte professionnelle. » Austin et Johnson étaient les visages de la WWE à la fin des années 1990, également connue sous le nom de The Attitude Era. pour l’entreprise. Alors que Johnson était en plein essor à la WWE, Austin s’est imposé comme le meilleur homme du secteur. Austin et Johnson se sont affrontés à WrestleMania à trois reprises, Austin remportant deux des matchs. Lors de la troisième réunion, qui était WrestleMania XIX en 2003, Johnson a battu Austin dans ce qui serait son dernier match avec la société.

« Il savait que je ne voulais pas y aller, et c’était une décision difficile à prendre pour moi », a déclaré Austin à propos de Johnson dans sa biographie sur A&E. « Je me souviens juste d’être allongé là devant 70 000 personnes, mec, et j’ai dit: » Mec, je t’aime aussi. » Je lui ai dit que je l’aimais. Verbatim, j’ai dit, ‘Je t’aime aussi.’ Deux mecs à gros cul et durs au cul se disant qu’ils s’aiment devant des millions de personnes. »

Johnson quitterait la WWE peu de temps après Johnson pour poursuivre une carrière au cinéma. Johnson est maintenant l’une des plus grandes stars d’Hollywood tandis qu’Austin est une personnalité de la télévision.