Dwayne ‘The Rock’ Johnson annonce son retour à la WWE

Dwayne « The Rock » Johnson a été occupé par plusieurs projets, notamment le tournage de plusieurs films différents. Mais l’ancienne Superstar de la WWE pourrait revenir sur le ring dans un avenir prévisible. Johnson a récemment parlé à Brandon Davis de ComicBook.com et a annoncé un retour à la WWE pour un match.

« Je ne sais pas si j’ai une autre course au titre, étant donné que je suis le champion du peuple, mais je ne sais pas si c’est une autre course au titre », a déclaré Johnson lorsqu’on lui a demandé qu’il concourrait pour le championnat universel et affronterait son cousin Roman. Règne. « Je pense que peut-être, vous savez, il pourrait y avoir un autre match sur la route. Cela devrait avoir du sens. »

Johnson est apparu pour la dernière fois sur WWE TV en direct en 2019 pour la première de SmackDown sur Fox. Il a annoncé publiquement qu’il avait pris sa retraite de la WWE. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Johnson reviendrait pour affronter Reigns, mais cela n’a pas été gravé dans le marbre. Reigns est devenu la meilleure superstar de la liste de la WWE car il a été champion universel pendant plus de 400 jours.

« On dirait que Roman, vous savez, je suis très proche de Roman évidemment, et nous en parlons tout le temps, et je continue de l’encourager à continuer à faire votre truc, à perfectionner ces compétences », a déclaré Johnson. « Je pense qu’il fait un excellent travail avec sa promo, son exécution, son travail sur le ring. Tout continue de s’améliorer et de grandir. Et c’est toujours la meilleure partie, je pense, dans ce monde de la lutte professionnelle, c’est que quand quelqu’un obtient oints et donnés le ballon pour courir, ils marquent un touché avec ou ils ne le font pas. Mais certains, non seulement marquent un touché avec, mais ils commencent ensuite à changer la façon dont le jeu est joué. Et dans le cas de Roman , il le fait lentement, et vous pourriez commencer à lire les feuilles de thé. Et encore une fois, je suis très, très fier de lui. J’aime tout ce qu’il fait. «

Johnson était la meilleure superstar de la WWE à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Il a quitté la WWE pour se concentrer sur sa carrière cinématographique, qui a été un grand succès. Vendredi, le nouveau film de Johnson, Red Notice, sera diffusé vendredi sur Netflix.