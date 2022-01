Dwayne ‘The Rock’ Johnson atteint à nouveau le numéro 1 sur Netflix avec un retour familial

Les utilisateurs de Netflix ne semblent pas en avoir assez de Dwayne « The Rock » Johnson cette saison des vacances. L’acteur a tenu bon sur les listes internes du « Top 10 » du streamer, et dimanche, il y est revenu avec un ancien mais un goodie: Journey 2: The Mysterious Island. Il semble que les fans revisitent avec impatience les aventures familiales de science-fiction de 2012.

Johnson a été l’un des nombreux A-listers à faire la une du film original de Netflix Red Notice cet automne, établissant un record d’entreprise et gagnant un large succès. Plusieurs de ses autres films ont figuré sur les listes des 10 meilleurs de Netflix ces dernières semaines, y compris des sorties récentes comme Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw et des retours en arrière comme Journey 2: The Mysterious Island. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, il s’agit de la suite de Voyage au centre de la Terre (2008), qui était lui-même une adaptation du livre de Jules Verne de 1875 L’île mystérieuse.

Johnson a joué dans Journey 2 avec Michael Caine, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens, Luis Guzmán et Kristin Davis. Il reprend quatre ans après les événements de Journey to the Center of the Earth – dans lesquels Johnson n’était pas. Le premier film n’est pas diffusé sur Netflix, mais est disponible sur le niveau gratuit de Peacock avec des publicités. Il mettait en vedette Brendan Fraser et a été un succès commercial et critique global.

La suite trouve Sean (Hutcherson) préoccupé par les événements du premier film et déterminé à continuer à chercher l’île mystérieuse du premier livre. Son nouveau beau-père Hank (Johnson) essaie de lui éviter des ennuis et de créer des liens avec lui en même temps, alors il utilise son expérience de décrypteur de code de la marine pour aider Sean à poursuivre ses théories. Ils finissent par se rendre aux coordonnées où Sean pense qu’ils trouveront une « île mystérieuse », bien que Hank soit sceptique.

Journey 2 a été relativement réussi au box-office, avec un total brut mondial de 335,3 millions de dollars contre un budget de production de 79 millions de dollars. Il a eu moins de succès auprès des critiques, qui lui ont attribué une note moyenne de 4,92 sur 10 selon Rotten Tomatoes. Le texte de présentation du site sur le « consensus critique » se lit comme suit : « Agressivement sans ambition, Journey 2 pourrait ravir les téléspectateurs adolescents, mais la plupart des autres le trouveront trop intense pour le jeune public et trop ennuyeux pour les adultes. »

Cela n’a pas semblé empêcher les gens d’affluer vers le film sur Netflix, où il s’agit actuellement du titre numéro 1 pour les enfants, du film numéro 3 au total et du titre général numéro 8 sur l’ensemble de la plate-forme. Journey 2: The Mysterious Island est maintenant en streaming sur Netflix.