Dwayne ‘The Rock’ Johnson critique Vin Diesel pour ‘Manipulation’, confirme qu’il en a fini avec les films ‘Fast & Furious’

Malgré l’appel Instagram de Vin Diesel pour que Dwayne « The Rock » Johnson revienne dans la franchise Fast & Furious, Johnson a clairement indiqué qu’il ne reprendrait jamais son rôle de Luke Hobbs. Dans une nouvelle interview avec CNN, Johnson a été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il pourrait revenir dans la franchise et sur la position très publique de Diesel sur la situation. Selon Johnson, le message de Diesel n’a fait qu’empirer leur bœuf de longue date.

« J’ai été très surpris par le récent message de Vin. En juin dernier, lorsque Vin et moi ne nous sommes pas connectés via les réseaux sociaux, je lui ai dit directement – et en privé – que je ne reviendrais pas dans la franchise », a expliqué Johnson. « J’étais ferme mais cordial avec mes paroles et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je soutiendrais toujours le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne. J’ai également parlé en privé avec mes partenaires chez Universal. , qui ont tous été d’un grand soutien car ils comprennent le problème. »

Non seulement Johnson était ennuyé que Diesel aborde la situation sur les réseaux sociaux, mais il avait également des problèmes avec les éléments que Diesel avait choisi de mettre en évidence dans son message. « Le récent message public de Vin était un exemple de sa manipulation », a expliqué Johnson. « Je n’ai pas aimé le fait qu’il ait élevé ses enfants à la poste, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors. Nous en avions parlé il y a des mois et nous nous sommes bien entendus. »

Johnson a poursuivi, exprimant son appréciation pour la franchise et ses autres camarades de Fast. « Mon objectif depuis le début était de terminer mon incroyable voyage avec cette incroyable franchise Fast & Furious avec gratitude et grâce. Il est regrettable que ce dialogue public ait brouillé les pistes », a déclaré Johnson. « Quoi qu’il en soit, j’ai confiance en l’univers Fast et en sa capacité à répondre de manière cohérente au public, et je souhaite sincèrement à mes anciennes co-stars et membres d’équipage la meilleure des chances et le succès dans le prochain chapitre. »

Johnson a rejoint la franchise en 2011 avec Fast Five et a été vu pour la dernière fois dans le spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw en 2019. Diesel a publié sa publication incendiaire sur Instagram le 7 novembre à côté d’une capture d’écran déformée du film d’eux deux. « Mon petit frère Dwayne… le moment est venu », a écrit Diesel. « Le monde attend la finale de Fast 10. Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. est venu. L’héritage vous attend. Je vous ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur jeûne dans la finale qui est de 10 ! Je dis cela par amour… mais vous devez vous présenter, ne laissez pas la franchise inactive, vous avez un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d’autre. J’espère que vous serez à la hauteur et accomplirez votre destin. «