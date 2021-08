Dwayne ‘The Rock’ Johnson dit qu’Emily Blunt pourrait être sa co-star la plus drôle de tous les temps

Les stars de Jungle Cruise Dwayne “The Rock” Johnson et Emily Blunt se sont clairement amusées à faire le film Disney ensemble, car les deux ont continué à rire tout au long de leur tournée de presse pour le film d’aventure. En fait, Johnson a qualifié Blunt de personne la plus drôle avec laquelle il ait jamais joué dans un film. C’est un éloge, étant donné que Johnson a fait des films avec Kevin Hart et Jack Black.

“Voici l’évangile … Je n’ai JAMAIS travaillé avec une autre costar de ma vie qui me fait rire plus fort que celle-ci”, a écrit Johnson sur Instagram dimanche, aux côtés d’une bobine de rire des deux lors d’entretiens avec la presse pour Jungle Cruise. “Mec, nous parlons de la merde et rions si fort et toutes les futures conférences de presse seront à jamais pâles par rapport aux nôtres.” L’ancien lutteur a noté que ce “niveau de confort et de confiance” entre les co-stars s’accompagne d’une confiance qui “enflamme la chimie et cette chimie est ce que vous avez aimé à l’écran dans Jungle Cruise. Nous vous apprécions et vous aimons les gars pour aimer le film et bravo à prendre, beaucoup de confiance et beaucoup de rires.”

Blunt a également adoré travailler avec Johnson, notant que leurs personnages fonctionnaient si bien parce qu’ils sont aux antipodes. “Ils ont des philosophies si différentes sur la vie et leur sens de l’humour, comme la façon dont ils marchent tous les jours, c’est tout simplement l’antithèse l’un de l’autre”, a déclaré Blunt à Entertainment Tonight. “Donc, je pense que cela rend cette interaction vraiment amusante entre eux qui rappelle ces films Romancing The Stone. Cet affrontement entre deux personnes qui se précipitent en quelque sorte dans le monde de l’autre.”

Jungle Cruise a été inspiré par l’attraction Disneyland et Walt Disney World du même nom et met en vedette Johnson dans le rôle du skipper du bateau à vapeur Frank Wolff et Blunt dans le rôle du Dr Lily Houghton. Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti sont également à l’affiche. Jamie Collet-Serra, qui travaille avec Johnson sur le film DC Comics Black Adam, a réalisé Jungle Cruise. Disney a sorti le film sur Disney + Premiere Access et dans les salles. Jusqu’à présent, il a rapporté 154,3 millions de dollars dans le monde, mais avec un budget de 200 millions de dollars, il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un film rentable.

Johnson veut clairement retravailler avec Blunt dans Jungle Cruise 2, ajoutant même le hashtag “Just Wait 4 the Sequel” au post de dimanche. Il peut citer la note d’audience de 93% sur Rotten Tomatoes comme preuve que tous ceux qui ont vu le film l’adorent. Le 31 juillet, Johnson a déclaré qu’il avait eu une réunion avec Disney pour faire bientôt une suite.