Dwayne « The Rock » Johnson exclut un retour dans la franchise Fast and Furious – The News of Chihuahua – Intrelíneas

Dwayne Johnson et Vin Diesel se font face depuis 2016 en raison de leurs désaccords sur le tournage de Fast and Furious 8. Malgré leurs différences, en novembre dernier, Diesel a publiquement demandé à Johnson de participer à Fast and Furious 10. Désormais, le protagoniste de Red Alert et Black Adam a publiquement décliné cette invitation à reprendre son rôle d’agent Hobbs, du moins dans la série principale.

« Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. Le monde attend la fin de Fast 10. Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne à la maison. Il n’y a pas de vacances qui passent sans qu’eux et vous ne vous envoyiez de bons vœux… mais le moment est venu. L’héritage attend », a écrit Diesel sur Instagram. Cependant, l’acteur dit « The Rock » a rejeté cette proposition de signer la paix avec Diesel et de rejoindre l’avant-dernier film de la saga que Justin Lin réalisera.

« J’ai dit directement à Diesel que je ne reviendrais pas dans la franchise. J’étais ferme mais cordial dans mes propos et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je soutiendrais toujours la franchise pour en faire un succès, mais il n’y a aucune chance qu’elle revienne », a expliqué Johnson dans une interview à CNN.

« Le récent message de Vin est un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il inclue ses enfants dans le post, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors. Nous en avions parlé pendant des mois et nous sommes parvenus à une compréhension claire », a-t-il déclaré.

Malgré sa réponse directe, Johnson a souhaité le meilleur à son coéquipier. « Mon objectif depuis le début était de terminer mon incroyable voyage dans cette franchise avec gratitude et grâce. Il est regrettable que cette confrontation publique ait brouillé les pistes. Quoi qu’il en soit, je fais confiance à l’univers Fast et à sa capacité à fournir de bons résultats au public. Je souhaite vraiment à mes anciennes co-stars et membres d’équipage la meilleure des chances et le succès dans le prochain chapitre », a-t-il déclaré.

Johnson a rejoint la série en 2011 dans Fast and Furious 5 dans le rôle de Hobbs. Il a joué le personnage pour la dernière fois dans Fast and Furious : Hobbs and Shaw (2019), un spin-off dans lequel il a partagé des clichés avec Jason Statham. Précisément, la suite annoncée de cette saga dérivée de la principale semble être la seule possibilité que The Rock revienne dans la franchise.

Avec des informations de Cependant