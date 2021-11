Dwayne ‘The Rock’ Johnson fait une grande promesse au sujet des armes à hélice dans tous ses films après le tournage de ‘Rust’

Dwayne ‘The Rock’ Johnson promet des changements majeurs sur ses plateaux de tournage à l’avenir. Suite à la tragique fusillade accidentelle sur le tournage de Rust d’Alec Baldwin, qui a tué Halyna Hutchins, une directrice de la photographie de 42 ans et mère d’un enfant, la star de Jumanji s’est engagée à arrêter l’utilisation de vraies armes à feu pour les films produits par sa société. Productions de sept dollars. Au lieu de cela, Johnson a déclaré que des pistolets en caoutchouc seront utilisés pendant la production, avec un travail de post-production pour les rendre réalistes.

L’acteur a fait cet engagement en parlant avec Variety lors de la première sur le tapis rouge de Red Notice, son prochain film d’action rempli de stars pour Netflix. Réfléchissant à la tragédie, Johnson a déclaré qu’il avait « le cœur brisé » lorsqu’il a appris l’incident, en disant: « Nous avons perdu une vie. Mon cœur va à sa famille et à tout le monde sur le plateau. Je connais Alec aussi depuis très longtemps Longtemps. » Mais Johnson n’est pas prêt à rester les bras croisés. Au lieu de cela, il s’engage à apporter de réels changements pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise. Johnson a déclaré que quelques heures après la nouvelle de la fusillade, il était au téléphone avec son équipe pour discuter des changements que son entreprise devait apporter. Alors que Johnson a déclaré qu’il aimait « le cinéma » et qu’il existe actuellement des « protocoles et mesures de sécurité » qu’ils « prennent très au sérieux… des accidents arrivent… Je pense que la chose la plus prudente et la plus intelligente à faire est de faites une pause une seconde et réexaminez vraiment comment vous allez aller de l’avant et comment nous allons travailler ensemble. »

« Je ne peux parler pour personne d’autre, mais je peux vous dire, sans une absence de clarté ici, que tout film que nous avons avec Seven Bucks Productions – tout film, toute émission de télévision ou tout ce que nous faisons ou produisons – nous n’utiliserons pas du tout de vraies armes à feu », a déclaré Johnson. « Nous allons passer aux pistolets en caoutchouc, et nous allons nous en occuper par la poste. Nous n’allons pas nous soucier des dollars; nous ne nous soucierons pas de ce que cela coûte… N’importe quel film nous faisons ce que Seven Bucks fait avec n’importe quel studio, la règle est que nous n’allons pas utiliser de vraies armes. C’est tout. «

Johnson n’est que la dernière figure à Hollywood à promettre la fin de l’utilisation d’armes à feu réelles sur le plateau de productions. À la suite de la tragédie de Rust, qui fait toujours l’objet d’une enquête, Bandar Albuliwi, un réalisateur diplômé de l’American Film Institute Conservatory, a créé une pétition Change.org « pour interdire l’utilisation d’armes à feu réelles sur le plateau et exiger de meilleures conditions de travail pour les équipes. . » Albuliwi a déclaré: « Nous devons nous assurer que cette tragédie évitable ne se reproduise plus jamais », ajoutant qu' »il n’y a aucune excuse pour que quelque chose comme cela se produise au 21e siècle » et « de vrais pistolets ne sont plus nécessaires sur les plateaux de production de films. . Le changement doit se produire avant que d’autres vies talentueuses ne soient perdues. » La pétition a depuis reçu plus de 105 000 signatures.

La pétition a attiré l’attention d’Olivia Wilde, qui a tweeté un lien, ajoutant: « Hollywood: il est temps de créer » la loi d’Halyna « , qui interdira l’utilisation d’armes à feu réelles sur les plateaux de production de films et créera un environnement de travail sûr pour toutes les personnes impliquées . » Pendant ce temps, Eric Kripke, le showrunner d’Amazon The Boys, s’est engagé à cesser d’utiliser des armes à feu chargées à blanc sur ses plateaux.