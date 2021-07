Dwayne ‘The Rock’ Johnson met le feu aux médias sociaux alors qu’il bat l’équipe des États-Unis pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

Les Jeux olympiques de Tokyo sont en cours et l’équipe américaine a reçu un coup de pouce majeur de Dwayne “The Rock” Johnson. Lors de la cérémonie d’ouverture, Johnson est apparu à l’écran pour présenter les athlètes américains. Dans la vidéo, Johnson a envoyé un message émotionnel aux athlètes participant aux Jeux olympiques.

“En ce moment, certains des meilleurs athlètes de toute l’Amérique sont rassemblés sous le stade où s’est déroulé le spectacle que vous avez regardé”, a déclaré Johnson au début de la vidéo, telle que transcrite par PEOPLE. “Mais en quelques instants, tout change. La plus longue attente de leur vie est terminée et le point culminant de leur sang, de leur sueur et de leurs larmes arrive enfin.”

“Ce n’est pas facile de rassembler la planète entière, et ce n’était certainement pas facile ce soir, mais nous y sommes”, a poursuivi Johnson. “Ce soir, nous avons tous tellement de chance d’être témoins des travailleurs les plus acharnés dans la salle ; les athlètes qui sont une brillante tapisserie de talent, d’engagement et de dynamisme. Et maintenant, ce qui était autrefois considéré comme impensable il y a un an est une réalité glorieuse. Nous nous réunissons unis pour célébrer les Olympiens qui incarnent le meilleur de chacun de nous.” Voici un aperçu des médias sociaux réagissant à la vidéo de Johnson.

Il est enfin temps de présenter : TEAM USA ! @TheRock nous fait HYPER en présentant @TeamUSA comme lui seul peut le faire. #TokyoOlympics pic.twitter.com/gRHkn3ad1I – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 24 juillet 2021

Voici un aperçu de la vidéo. Une personne a répondu : “Tant de tenues incroyables, mais notre équipe des États-Unis a l’air d’essayer une vidéo mise à jour de Jailhouse Rock au lieu d’Athlètes INCROYABLES sur le point de ramener l’or à la maison ! Restez en sécurité, Team USA ! Tellement fier de chacun d’entre vous ! ALLEZ L’ÉQUIPE ÉTATS-UNIS !!”

précédentsuivant

De tous les Jeux Olympiques, celui-ci en particulier sera toujours « celui-là ».

Les incroyables défis et revers auxquels nos athlètes américains sont confrontés.

Des athlètes représentant également tous les pays.

Je suis très fier et inspiré par notre TEAM USA🇺🇸.

Je suis honoré.

Maintenant, va t’occuper des affaires. https://t.co/u9kNY1jaWJ – Dwayne Johnson (@TheRock) 24 juillet 2021

Johnson a envoyé un autre message aux athlètes pour accompagner la vidéo. Un autre fan a répondu: “Nous pouvons être fiers des athlètes pour leur endurance. Mais nous pouvons déplorer la décision politique confuse qui n’a pas imposé de vacciner à tous ceux qui sont impliqués dans ces Jeux olympiques.”

précédentsuivant

#Jeux olympiques

Immédiatement reconnu la voix de @TheRock sans même le voir !!!! pic.twitter.com/buGhvB9qaV — 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 (@GACEB_829) 24 juillet 2021

Un fan a demandé : « Pouvez-vous s’il vous plaît demander à Tara Lapinski et Johnny Weir de couvrir les cérémonies d’ouverture la prochaine fois ? Le commentaire de mode sur les uniformes de l’équipe serait super amusant !

précédentsuivant

Cette vidéo de battage médiatique @TheRock @TeamUSA @Olympics était 🔥🔥🔥🔥🔥. Sur le point d’allumer mes cheveux en feu et de courir à travers un mur. #Jeux Olympiques #Jeux Olympiques – Dominick Purnomo (@dominickpurnomo) 24 juillet 2021

Un fan a écrit : “ROCK… ça veut dire PARFAIT… mon homme tu es avant tout… tu n’as pas de mousse… tu es le plus grand artiste de tous les temps… TU VA EN HÉRITER…. notre prochain président des États-Unis…”

précédentsuivant