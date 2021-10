Dwayne ‘The Rock’ Johnson partage ses regrets à propos de Vin Diesel Feud

Dwayne « The Rock’ Johnson a récemment commenté sa querelle passée avec Vin Diesel et a partagé qu’il en avait quelques regrets. Les deux ont joué ensemble dans trois films Fast & Furious, mais les choses ont semblé se dégrader lorsque Johnson a partagé un article sur les réseaux sociaux à propos de certains Des co-stars masculines anonymes qu’il a qualifiées de « bonbons a—es. » Maintenant, parlant à Vanity Fair, Johnson a offert un peu plus d’informations sur la situation. « Rien de spécifique ne s’est passé, juste les mêmes vieux s— », a-t-il dit. « Et ce n’était tout simplement pas mon meilleur jour. » Johnson a ensuite précisé que le fait qu’il « ait choisi de le partager », et non que cela se soit produit, est ce qu’il regrette.

« Cela a provoqué une tempête de feu. Pourtant, chose assez intéressante… [it was] comme si chaque membre de l’équipe avait trouvé son chemin vers moi et m’avait remercié discrètement ou m’avait envoyé un mot », a poursuivi la star de Hobbs and Shaw. « Mais, oui, ce n’était pas mon meilleur jour pour partager ça. Je n’aurais pas dû partager ça. Parce qu’en fin de compte, cela va à l’encontre de mon ADN. Je ne partage pas des choses comme ça. Et je m’occupe de ce genre de taureaux, loin du public. Ils n’ont pas besoin de le savoir. C’est pourquoi je dis que ce n’était pas mon meilleur jour. » Il a précisé que « je pensais ce que j’ai dit », mais « l’exprimer publiquement n’était pas la bonne chose à faire ».

La querelle publique de Johnson et Diesel remonte à 2016, lorsque Johnson a publié les commentaires supprimés depuis sur ses co-stars de Fate of the Furious 7. Johnson a ensuite été cité comme disant que lui et Diesel n’étaient pas d’accord lorsqu’ils travaillaient ensemble sur les films. « Vin et moi avons eu quelques discussions, dont un important face-à-face dans ma caravane », a-t-il déclaré. « Et ce que j’ai réalisé, c’est que nous avons une différence fondamentale dans les philosophies sur la façon dont nous abordons la réalisation de films et la collaboration. Cela m’a pris un certain temps, mais je suis reconnaissant pour cette clarté. »

The Furious 7 a ajouté: « Que nous travaillions à nouveau ensemble ou non. Mais je lui souhaite tout le meilleur, et je n’ai aucune rancune là-bas, juste à cause de la clarté que nous avons. [laughs] En fait, vous pouvez effacer cette dernière partie sur « pas de mauvaise volonté ». Nous allons simplement le garder avec la clarté. » Johnson a continué à jouer aux côtés de Jason Statham dans le spin-off de la série Hobbs & Shaw, mais a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de rejoindre la série principale de films Fast.