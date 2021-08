Dwayne ‘The Rock’ Johnson prend conscience de sa routine de douche après l’admission surprenante de Jake Gyllenhaal

in

Dwayne ‘The Rock’ Johnson est en “douche d’équipe”. Après que Jake Gyllenhaal a admis qu’il ne prenait pas souvent de douche et que Mila Kunis et Ashton Kutcher ne donnaient pas de bain à leurs enfants à moins qu’ils ne voient de la saleté sur leur peau, la star de Jungle Cruise a confirmé sur Twitter qu’il devait se doucher au début de chaque journée. Il se douche également après ses entraînements et quand il rentre à la maison.

Vendredi, un utilisateur de Twitter a noté comment elle et ses collègues avaient expliqué comment les célébrités avaient récemment commencé à parler de leurs habitudes de douche. Ils ont décidé que Johnson “ne pouvait pas être l’un de ces puants” et ils “auraient tous le cœur brisé de découvrir le contraire”. Johnson, 49 ans, a assuré à son fan et à tous les autres qu’il se douche souvent.

“Non, je suis à l’opposé d’une célébrité” qui ne se lave pas “. Douche (froide) quand je me sors du lit pour commencer ma journée””, a écrit Johnson. “Douche (chaude) après mon entraînement avant le travail. Douche (chaude) après mon retour du travail. Lavage du visage, lavage du corps, exfoliation et je chante (fausse) sous la douche.”

Lors de l’épisode du 19 juillet du podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Kunis et Kutcher ont lancé le débat sur le bain en admettant qu’ils ne baignent pas leurs enfants Wyatt Isabelle et Dimitri Portwood quotidiennement. Ils ne les baignent que lorsqu’ils peuvent voir de la saleté sur leur corps. Shepard, qui est marié à Kristen Bell, était d’accord avec les deux stars, choquant la co-animatrice d’Armchair Expert Monica Padman. Shepard a dit à Padman qu’elle “ne devrait pas se débarrasser de l’huile naturelle sur votre peau avec un pain de savon tous les jours”.

“Je lave mes aisselles et mon entrejambe tous les jours, et rien d’autre jamais”, a déclaré Kutcher à propos de ses propres habitudes de bain. “J’ai une barre de Lever 2000 qui livre à chaque fois. Rien d’autre.” Il a dit qu’il ne se rinçait le visage qu’après une sortie au gymnase et qu’il n’utilisait pas de savon.

Gyllenhaal est entré dans le débat dans une nouvelle interview de Vanity Fair. “De plus en plus, je trouve parfois que le bain est moins nécessaire”, a expliqué l’acteur. “Je crois parce qu’Elvis Costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. Alors je le fais. Mais je pense aussi qu’il y a tout un monde de ne pas se baigner qui est aussi vraiment utile pour l’entretien de la peau, et nous naturellement nettoyer nous-mêmes.”

L’idée que vous n’avez pas besoin de vous doucher tous les jours avec du savon est ancrée dans l’idée que cela va priver votre corps d’huiles essentielles. “C’est la chose la plus difficile d’amener les gens à utiliser du savon uniquement là où ils en ont besoin”, a déclaré à Today.com le Dr Casey Carlos, professeur adjoint de médecine à la division de dermatologie de la faculté de médecine de l’Université de Californie à San Diego en 2015. Carlos a suggéré d’utiliser du savon uniquement dans les zones nécessaires, comme les aisselles, les pieds et la région de l’aine. “Les gens ne se rendent pas compte que la peau se nettoie assez bien”, a déclaré Carlos, ajoutant que les spectacles ne devraient pas être trop longs et que vous devriez vous hydrater après la douche.