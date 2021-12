Il fait le truc ! Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Après des mois de spéculation et une taquinerie sournoise sur Instagram, Dwayne Johnson se révèle être la voix de la Fondation dans la conclusion dramatique du chapitre deux de Fortnite. Regardez The Rock bouleverser toute l’île, littéralement.

La Fondation est le chef de The Seven, une organisation dédiée à empêcher l’Ordre Imaginé (IO) d’abuser du lien de toute réalité dans Fortnite. Apparaissant comme une figure casquée plus tôt dans le deuxième chapitre de Fortnite ainsi que dans une bande dessinée crossover spéciale Batman/Fortnite, aujourd’hui, le couvre-visage de la Fondation s’est finalement détaché, révélant la belle tasse de Dwayne Johnson.

Surprendre? Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

L’apparence de Johnson n’est pas une surprise pour les adeptes d’Instagram aux yeux perçants. Il y a quelques jours, le lutteur/acteur a posté ce qui ressemblait à une publicité pour sa boisson énergisante Zoa sur son Insta, mais à l’intérieur du réfrigérateur contenant les boissons se trouvait une réplique du casque de la Fondation.

La Fondation a joué un rôle important dans l’événement unique « The End » d’aujourd’hui à Fortnite. Alors que la reine des cubes, qui a assiégé l’île pendant une grande partie de la saison huit, prépare une attaque finale contre les forces du bien, la Fondation arrive dans un bunker familier au fond de la surface de l’île, juste à temps pour sauver Jonesy de la résiliation à les mains du sinistre Dr Sloan. Jonesy et The Foundation se dirigent vers la salle de contrôle du bunker, où ils se préparent à nous emmener «de l’autre côté».

Coupé à la surface, où un autre membre de The Seven connu sous le nom de The Scientist, exprimé par quelqu’un qui ressemble beaucoup à Joel McHale de Community, conduit les joueurs au cœur de l’île. Alors que toute la masse continentale commence à s’incliner, les joueurs sont projetés dans l’océan, où ils assistent à la disparition finale de la reine des cubes. Il s’avère que même un être possédant un pouvoir ultime ne peut pas survivre à une île entière qui lui tombe sur la tête.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement de mon point de vue dans la vidéo ci-dessous. Les observateurs attentifs remarqueront l’ancien rédacteur en chef de Kotaku, Riley MacLeod, sous forme de chat chamois, accompagnant ma licorne dans l’aventure. Il y a un peu de décalage et d’élastique vers la fin, mais toute l’histoire est ici.

Comme toujours avec ces finales, Fortnite est maintenant en panne depuis plusieurs jours alors qu’Epic se prépare pour le début du chapitre trois. L’île est maintenant à l’envers, nous avons donc une toute nouvelle carte. Epic a mis en place un site Web qui révélera la nouvelle carte une fois que suffisamment de personnes auront tweeté avec le hashtag #Fortniteflipped.

Meep. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

En attendant, la connexion au jeu montre que mon personnage flotte seul dans l’océan. De temps en temps, un peu de débris flotte. Quelqu’un envoie des collations, s’il vous plaît.