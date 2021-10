Dwayne ‘The Rock’ Johnson se passionne pour une candidature potentielle à la présidence

Dwayne « The Rock » Johnson n’exclut pas une éventuelle candidature présidentielle à l’avenir. Après avoir taquiné plus tôt cette année qu’il pourrait un jour se présenter à la présidence, l’acteur de Jumanji et ancienne star de la WWE a révélé dans une récente interview avec Vanity Fair qu’il y avait une réelle chance que son nom apparaisse sur le bulletin de vote, expliquant qu’il avait même pris des mesures. pour évaluer l’intérêt.

Alors que Johnson n’est pas encore prêt à s’engager dans une course présidentielle, il a révélé qu’il avait déjà parlé à des personnes en politique et effectué « une petite quantité de recherches et d’analyses pour voir où cela [support] vient et pour voir à quoi cela pourrait ressembler à l’avenir. » Le consensus ? Les choses semblent plutôt bonnes. Johnson a déclaré que « les indicateurs sont tous très positifs – en 2024, par exemple, et en 2028, par exemple. » Johnson a admis, cependant, qu' »en fin de compte, je ne connais rien à la politique » et qu’il ne « sait pas la première chose à la politique ».

« Je me soucie profondément de notre pays. Je me soucie de chaque f-ing américain qui saigne rouge, et c’est tous », a-t-il poursuivi. « Et – il n’y a pas d’illusion ici – j’ai peut-être des qualités de leader décentes, mais cela ne fait pas nécessairement de moi un excellent candidat à la présidentielle. C’est là où j’en suis aujourd’hui. »

Johnson a parlé pour la première fois de ses aspirations politiques possibles en 2016 lorsqu’il a déclaré au magazine GQ qu’il n’avait « pas exclu la politique » et qu’être président était une position « séduisante ». Après avoir de nouveau abordé le sujet en 2017, en disant à Ellen DeGeneres qu’il « y réfléchissait sérieusement » et se moquait de la possibilité lors d’une apparition dans Saturday Night Live, Johnson a de nouveau suscité des discussions sur une éventuelle candidature à la présidentielle lorsqu’il a déclaré à USA Today tout en faisant la promotion de son NBC. série Young Rock dans April Rock qu’il « envisagerait une candidature présidentielle à l’avenir si c’était ce que les gens voulaient ».

Bien qu’il ne soit pas clair si le nom de Johnson apparaîtra sur le bulletin de vote lors d’une future élection, il dispose déjà d’une base de soutien assez importante. Un sondage Piplsay publié en avril a révélé que 46% des personnes interrogées soutenaient une candidature présidentielle de Johnson, a rapporté Newsweek. Réalisé en ligne auprès de 30 138 adultes, le sondage a également signalé un soutien à d’autres vedettes d’Hollywood, avec 30 % en faveur d’Angelina Jolie, 27 % en faveur d’Oprah Winfrey et 22 % en faveur de Tom Hanks. Le sondage a également révélé un large soutien à Matthew McConaughey, qui a envisagé une éventuelle candidature au poste de gouverneur du Texas en 2022.