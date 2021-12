Dwayne ‘The Rock’ Johnson surprend sa mère avec une nouvelle voiture pour Noël avec l’aide de ses filles

Dwayne « The Rock » Johnson a tout mis en œuvre pour Noël cette année en achetant à sa mère une toute nouvelle voiture. L’acteur a posté une vidéo du grand dévoilement sur Instagram, montrant comment ses jeunes filles sont entrées dans l’action. On dirait que sa mère, Ata Johnson, a été complètement prise au dépourvu.

La vidéo montrait Johnson couvrant les yeux de sa mère pendant que ses filles, Jasmine, 6 ans, et Tiana Gia, 3 ans, comptaient et scandaient : « Joyeux Noël ! Lorsqu’il découvrit ses yeux, Ata faillit pleurer de joie en regardant sa nouvelle Cadillac ornée d’un gros nœud rouge. Johnson a souri d’une oreille à l’autre et a reculé pour qu’elle puisse y jeter un coup d’œil avant de lui faire un câlin. Le message comprenait également des photos d’Ata au volant, et certaines où ses petites-filles sont montées dans la voiture avec elle. La dernière photo enjouée montrait le chien attendant avec impatience une promenade.

« Celui-ci se sentait bien », a écrit Johnson à côté de l’album. « J’ai surpris ma mère avec une nouvelle voiture pour Noël aujourd’hui. Elle a été choquée. Elle a eu quelques bons cris laids. Puis une fois que ses petits bébés l’ont rejointe à l’intérieur de la voiture. Elle a été submergée par une joie pure. L’enfer, même Hobbs, mon chien voulait jeter un coup d’œil au fouet avec son nouveau poulet de Noël. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ce genre de choses pour ma mère, qui a eu une vie d’enfer. Je ne prends rien pour acquis. Elle non plus. «

« Joyeux Noël maman, profite de ta nouvelle balade !!! Et de tes disques d’Elvis. Nous t’aimons. Tu mérites bien plus », a conclu Johnson. Son post a plus de 5 millions de likes au moment d’écrire ces lignes, et il continue de grimper.

Aussi beau que soit le cadeau, ce n’est même pas le plus gros que nous ayons vu Johnson offrir à sa mère à Noël. En 2018, il a publié un article similaire dans lequel sa mère était assise près du sapin de Noël et ouvrait une enveloppe, ce qui expliquait qu’il lui achetait une nouvelle maison. Plutôt que d’en choisir une pour elle, il a écrit: « Je lui ai dit de traiter cette carte comme si c’était » le billet d’or de Willy Wonka « , car elle peut choisir n’importe quelle maison qu’elle veut – où elle veut. »

« Toute notre vie en grandissant, nous avons vécu dans de petits appartements à travers le pays », a expliqué Johnson dans la légende à l’époque. « J’ai vécu comme des gitans sur la route d’un état à un autre. La première maison dans laquelle mes parents ont vécu est celle que je leur ai achetée en 1999. Ils ont divorcé environ 5 ans plus tard et comme dans la vie, il se passe des choses et les choses sont devenues un peu compliquées. «

« Je dis toujours que si vous avez une bonne maman, alors vous avez de bonnes chances de devenir un être humain décent », a-t-il écrit. « Et d’une manière ou d’une autre, quelque part le long de la ligne, je suis devenu un SOB chanceux de pouvoir faire des choses comme ça. Joyeux Noël Maman et WOOOHOOO apprécient votre nouvelle maison. »