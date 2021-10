Dwayne ‘The Rock’ Johnson surprend ses 2 anciennes équipes de football de lycée avec un équipement spécial

Dwayne « The Rock » Johnson vient de faire quelque chose de très spécial pour ses deux anciennes équipes de football du lycée. Jeudi, l’acteur et ancienne superstar de la WWE a partagé une vidéo sur sa page YouTube qui le montre surprendre ses anciennes équipes de football de lycée McKinley High School à Honolulu, Hawaï et Freedom High School à Bethlehem, Pennsylvanie avec un nouvel équipement de performance Project Rock et personnalisé programme de formation par l’équipe de performance humaine d’Under Armour. Dans la vidéo, Johnson est vu en train de s’adresser au joueur de football de la Freedom High School avant leur prochain match de retour à la maison.

« Numéro un, je voulais vous dire à quel point je suis fier de vous les gars », a déclaré Johnson. « Voici pourquoi je suis fier – je suis fier du travail acharné que vous avez fourni parce que tout se résume à cela. Que vous gagniez ou perdiez, que vous réussissiez ou échouiez, tout dépend de l’effort que vous déployez et le travail acharné auquel vous vous engagez. »

Johnson a ajouté: « Vous savez, j’ai quelques devises, dont l’une est le sang, la sueur et le respect. Les deux premiers que vous devez donner. Vous devez donner le sang, vous devez donner la sueur, car c’est le troisième , le dernier, et souvent le plus important, est le respect. Tu dois le mériter. »

Johnson a ensuite réfléchi à son passage à Freedom. « J’ai parcouru ces couloirs de Freedom High … nous avons travaillé nos fesses dans la salle de musculation, hors saison [and] pendant la saison, nous avons travaillé dur dans la salle de classe et nous avons toujours parlé à l’époque, comme « Comment voulons-nous qu’on se souvienne de nous ? » » Johnson a dit. « … La chose la plus importante est, je veux que vous y pensiez : comment voulez-vous qu’on se souvienne de vous ?

Le message de Johnson a porté ses fruits puisque Freedom a remporté son match 42-7. « Vous avez joué dur, vous avez joué comme les travailleurs les plus durs de la salle », a-t-il déclaré. « Vous avez joué pour le sang, la sueur et le respect. Vous avez joué comme des champions, vous avez joué comme des patriotes. » La fin de la vidéo montre Johnson racontant son travail avec Project Rock et Under Armour et a offert aux joueurs un nouvel équipement pour la saison. Johnson s’est développé en tant que joueur de football à Freedom et McKinley avant de jouer à l’Université de Maimi. Il est ensuite devenu l’une des meilleures stars de la WWE et est maintenant une superstar d’Hollywood.