Dwayne ‘the Rock’ Johnson veut faire ça avec son ‘double’

. – Dwayne “The Rock” Johnson veut trinquer avec son désormais célèbre double ou ‘doppelgänger’.

La semaine dernière, le lieutenant Eric Fields de la patrouille de l’Alabama est devenu viral après que les gens ont remarqué sa ressemblance étrange avec la star de “Jungle Cruise”.

L’histoire est parvenue à Johnson, qui a tweeté à ce sujet mardi. En postant des photos côte à côte de lui et de Fields, Johnson a écrit: “Oh mon ****! Wow.”

Les deux hommes sourient et posent de la même manière.

“Le gars de gauche est tellement plus cool”, a ajouté Johnson à propos de Fields. “Restez en sécurité frère et merci pour votre service. Un jour, nous boirons @Teremana et j’ai besoin d’entendre toutes vos” histoires de rock “parce que je SAIS que vous les avez.”

(Vous pouvez voir son tweet ici).

Teremana est la marque de tequila de Johnson. Pendant la pandémie, Johnson a lancé un programme appelé “Guac on the Rock”, destiné à aider les restaurants locaux.

Quant à Fields, il trouve la comparaison flatteuse. “Je suppose que cela pourrait être quelqu’un de pire”, a-t-il déclaré à AL.com.

Les fans sont d’accord, avec un commentaire selon lequel Fields devrait être le “cascadeur” de Johnson.