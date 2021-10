DWCS : Karine Silva bat Yan Qihui par soumission et décroche un contrat avec l’UFC

Karine Silva bat Yan Qihui par soumission avec un retour R2 de 1’44s – Photo : Jeff Bottari / .

La Brésilienne Karine Silva a soumis le combattant chinois Yan Qihui à une guillotine et a été signée par l’UFC. Parallèlement à d’autres annonces, le patron, Dana White, a intégré le plus important promoteur d’arts martiaux mixtes originaire de

Silva a affronté Qihui lors du troisième combat de la nuit et a réalisé une excellente performance. Debout de manière très agressive, elle ne s’est pas arrêtée même lorsqu’elle a été renversée, tirant plusieurs coups d’en bas, en plus de se mettre en danger avec une « garde en caoutchouc », rendant difficile le jeu pour son adversaire. Au deuxième round, Karine a bien continué dans le combat et, toujours debout, a tenté de lier le cou de Qihui et de lui appliquer une guillotine. Le combattant chinois a tenté de se libérer en effectuant un démontage, mais n’a pas résisté et a fini par être maîtrisé.

La Brésilienne a remporté la 14e victoire de sa carrière et s’en est réjouie : «Mon équipe m’encourage beaucoup à m’entraîner et à être un combattant, à faire ce que j’ai fait aujourd’hui. La guillotine est ma position préférée et je savais qu’elle obtiendrait la soumission. ».

Dana White a fait l’éloge en annonçant l’embauche de l’athlète de l’équipe Gile Ribeiro Team. « Elle est incroyable! J’ai adoré tout ce que j’ai vu en elle et j’ai hâte de la voir à l’UFC. »

En plus de Karine Silva, Dana White a annoncé quatre autres signatures à l’UFC : Gadzhi Omargadzhiev, qui a remporté l’événement principal de la soirée, ainsi que Manuel Torres, Javid Basharat et Christian Quinonez.

