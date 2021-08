Dwight Howard devient brutalement honnête à propos de la relation avec les Lakers

Dwight Howard a accepté de revenir aux Lakers de Los Angeles pour un contrat d’un an au début de l’agence libre. Ce faisant, les deux parties ont pu remédier à l’un des événements les plus étranges de la période d’agence libre de 2019-2020.

Vous vous souviendrez que l’année dernière, Howard a annoncé publiquement son retour aux Lakers – seulement pour que LA lui retire son offre. Cela a conduit Howard à rejoindre les 76ers de Philadelphie pour un contrat d’un an. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s’est réellement passé dans ce cas, mais il semble que tout soit de l’eau sous le pont maintenant.

Cette semaine, Howard s’est assis pour une interview très honnête sur sa relation avec les Lakers et à quel point cela découle de son acceptation de son rôle.

Bien que sa réponse aux rumeurs homosexuelles soit ce que beaucoup considèrent comme le plus grand indicateur de la maturation de Howard au fil des ans, son récent commentaire sur son nouveau rôle des Lakers est tout aussi bon.

“Je pense juste que c’est une question de sacrifice”, a déclaré Howard à Austin Green de Silver Screen and Roll. « Qu’êtes-vous prêt à abandonner pour obtenir le trophée ?… Ma première année [back] ici, c’était pour moi, tu dois réaliser, ‘Dwight, fais juste ce qu’ils te demandent de faire, peu importe à quel point cela peut être parfois.’

« Tout le monde veut marquer. Tout le monde veut être la personne qui fera la une du journal. À la fin de la journée, brandir ce trophée et célébrer avec votre famille et la ville et tous les gens que vous aimez, cela signifie tellement plus. »

Howard a beaucoup de problèmes. Le fait qu’il soit appelé par son propre fils de 12 ans n’est pas une blague. Sur le terrain de basket, cependant, il a clairement grandi énormément ces dernières années. Et à cause de cela, il pense être un énorme atout pour les Lakers en 2021-2022 – d’autant plus qu’il semble qu’ils soient sur le point de perdre de manière inattendue l’un de leurs autres gros.

