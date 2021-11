Dwight Howard devient brutalement honnête à propos de la situation de Ben Simmons (vidéo)

La guerre froide en cours des 76ers de Philadelphie avec Ben Simmons n’est pas plus proche d’une résolution aujourd’hui qu’elle ne l’a été à aucun moment au cours des derniers mois.

Simmons continue de rester à l’écart de l’équipe, invoquant des problèmes mentaux. Le front office continue d’essayer de le ramener sur le terrain, avec des résultats minimes.

Cette semaine, l’ancien grand homme des 76ers, Dwight Howard, a donné son avis sur l’ensemble de la situation.

« Eh bien, vous savez, je me sentais comme une partie de moi, je pouvais voir qu’en étant aussi loin que ce qui s’était passé se passait avec Ben quand j’étais à Orlando », a-t-il déclaré à Taylor Rooks de Bleacher Report.

.@DwightHoward dit qu’il n’aime pas le blâme qui est mis sur Ben Simmons à Philly 👀 (@hbomax) pic.twitter.com/V2i25HGAV2 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 10 novembre 2021

«Ce sont des choses similaires qui se sont produites. Maintenant, je n’aimais tout simplement pas le fait que tout ce qui se passait à l’intérieur devait être rendu public. Évidemment, je suis souvent là avec Ben, c’est l’un de mes amis les plus proches donc j’étais bouleversé d’entendre tout ce qu’on disait à son sujet… Quand on a joué contre les Hawks et qu’on a perdu, j’étais bouleversé contre Ben sur cette pièce . Je voulais qu’il dunk la balle, déchire une jante, mais il ne l’a pas fait et ce n’était pas seulement de sa faute. Donc, mon truc, c’est que nous ne pouvons pas simplement le blâmer.

Simmons a une équipe avec laquelle il aimerait se retrouver, mais les Sixers ont l’intention de tenir le meilleur accord possible. Cela a conduit les Golden State Warriors à leur raccrocher le téléphone lors de leur dernière conversation.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Beaucoup pensaient que cette situation serait corrigée au début de la nouvelle saison, mais ce ne sera clairement pas le cas.

Simmons sera échangé à un moment donné. Mais quand précisément cela se produira reste à voir.

En rapport: Une adolescente de 15 ans frappée par une ventouse paie le prix (vidéo)