Dwight Howard et Anthony Davis tentent de frapper le banc

Les eaux bouillonnent Les Lakers de Los Angeles et il y a trop de coq dans le même poulailler. L’accumulation des défaites et le manque de sensation dans le jeu font des ravages chez de nombreux joueurs, qui, pris de nerfs, commettent des erreurs aussi évidentes que la feinte d’une bagarre entre Anthony Davis et Dwight Howard. Les compagnons ont dû les séparer rapidement pour que les coups et les pointes de coups n’atteignent pas plus. Une image emblématique de ce qu’est cette équipe.

Anthony Davis et Dwight Howard s’y mettent pendant le temps mort… pic.twitter.com/N9rWZjil4B – Matt Petersen (@TheMattPetersen) 23 octobre 2021