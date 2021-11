Dwight Howard se moque de Chris Paul Beef (vidéo)

Le grand homme des Lakers de Los Angeles, Dwight Howard, est l’un des joueurs les plus fascinants de toute la NBA. Son parcours de superstar à fauteur de troubles prima donna à une sauvegarde précieuse dans une équipe de championnat a été passionnant à regarder.

Oui, il y a eu des bosses en cours de route. Son bannissement d’une saison des Lakers l’année dernière, sa querelle en cours avec son propre fils de 12 ans et ses disputes avec divers membres du Temple de la renommée laissent à désirer.

Mais dans l’ensemble, Howard semble grandir.

La semaine dernière, Howard s’est entretenu avec Taylor Rooks de Bleacher Report et a abordé un certain nombre de sujets. Une question particulièrement intéressante était le statut de son bœuf avec Chris Paul, dont la plupart des gens ne savaient même pas qu’il existait au départ.

« Nous n’avons pas de relation en ce moment », a déclaré Howard. «C’est comme mon histoire avec Shaq. La NBA doit être une fraternité et nous devons donner l’exemple aux enfants qui veulent aller en NBA et aux autres… Peu importe ce que vous pensez de quelqu’un personnellement, vous ne connaissez pas la vie des gens et ce qu’ils font. par.

« Chris Paul et moi devrions avoir une conversation et parler de ce qui ne va pas chez nous. Il y a toujours eu une sorte de bœuf, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être quand il m’a dunké quand je jouais à Orlando (rires) ? Il n’a rien fait pour m’énerver, mais c’est comme si nous étions constamment en colère l’un contre l’autre. Soudain, je le blâme et je veux lui arracher la tête. Ensuite, c’est lui qui me regarde avec de grands yeux, etc… En tout cas, je veux faire en sorte que cette situation change pour donner l’exemple aux gens et aux enfants.

Paul n’est évidemment pas étranger aux bœufs. Son éther absolu de James Harden dans une interview ESPN en est l’exemple le plus frappant. Mais a-t-il vraiment une réelle mauvaise volonté envers Howard ? Il ne l’a pas vraiment exprimé extérieurement s’il le fait.

Espérons qu’à un moment donné dans un avenir prévisible, ces deux-là pourront s’asseoir, éliminer toutes les différences qui peuvent exister ou non, puis avancer avec une relation plus positive.

