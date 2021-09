Dwight McNeil révèle les blagues de son père sur ce qui le fait aimer Angel Di Maria alors que la star de Burnley répond aux comparaisons avec l’ancien homme de Manchester United

in

Bien que Dwight McNeil ait beaucoup de talent, il a encore un long chemin à parcourir pour atteindre autant que l’ancien ailier de Manchester United Angel Di Maria.

Cela étant dit, le père de l’ailier de Burnley fait une comparaison spécifique et c’est la quantité de tatouages ​​​​que les deux joueurs ont.

McNeil a fait un bon début de saison

S’adressant exclusivement à talkSPORT, l’ailier de Burnley a évoqué les similitudes entre lui et le joueur du Paris Saint-Germain.

“Mon père fait une blague à ce sujet aussi”, a déclaré McNeil. « Il m’appelle Angel Di Maria parce qu’il a des tatouages ​​et je viens juste de commencer à me faire tatouer alors il prend le mick.

“Je pense que c’est un joueur merveilleux, spécial quand il était de retour au Real Madrid. Il a un pied gauche et je pense que c’est un grand joueur.

Malgré une mauvaise passe dans sa carrière à Manchester United, Di Maria a été un joueur merveilleux pendant la majeure partie de sa carrière, ce qui l’a vu jouer pour les plus grands clubs d’Europe.

Di Maria ne s’est jamais installé en Angleterre mais a connu beaucoup de succès au PSG et au Real Madrid

Ayant rejoint Man United en 2014 pour un montant record de 59,7 millions de livres sterling à l’époque du Real Madrid, les espoirs étaient grands pour l’Argentin, surtout après avoir remporté la Ligue des champions quelques mois plus tôt.

Malheureusement pour lui et les Diables rouges, il n’a jamais montré tout son potentiel et est parti pour le PSG l’été suivant.

Il n’y a certainement pas eu d’amour perdu entre le club et le joueur non plus à la suite d’une interview qu’il a donnée dans laquelle il a affirmé ne pas “s’en foutre” du maillot Man United n°7.

Le maillot emblématique a été porté par tant de grands dans le passé et a depuis été repris par l’un des fils préférés du club, Cristiano Ronaldo.

