Dwight McNeil s’est toujours concentré sur Burnley au milieu des discussions sur le transfert

S’ouvrant sur les liens cet été, s’adressant à LancsLive, Dwight McNeil a révélé qu’il était toujours concentré sur Burnley et la nouvelle Premier Season. Everton était un club désigné comme une destination potentielle pour l’ailier, qui est susceptible de faire sa 100e apparition en Premier League pour le club à Goodison Park.

Dwight McNeil toujours concentré sur Burnley

Intérêt pour Aston Villa et Everton non suivi

Aston Villa détenait également un intérêt dans McNeil, mais ni eux ni Everton de Rafa Benitez n’ont suivi cet intérêt avec des offres fermes avec Lancs Live rapportant qu’aucun des clubs n’était prêt à répondre à l’évaluation que Burnley avait attribuée au joueur.

Transfert Talk Rien de nouveau pour McNeil

McNeil a fait son entrée dans la première équipe de Turf Moor en décembre 2018 et il semble que la spéculation sur les transferts l’ait suivi depuis, son nom étant mentionné avec des mouvements possibles vers Manchester United. McNeil, cependant, n’est pas distrait par la spéculation et insiste sur le fait qu’il s’est toujours concentré sur Burnley et la tâche à accomplir, en disant :

“C’est toujours agréable quand d’autres clubs le remarquent, mais l’essentiel est que tout le monde ici me note très bien, ce qui est toujours agréable.”

McNeil a continué à parler de la façon dont il apprécie les bons conseils de son père :

« Il m’a juste dit que l’essentiel était de se concentrer sur Burnley. Je suis toujours un joueur de Burnley, rien n’a changé. Je dois tout donner, tout ce que j’ai à Burnley. J’ai un contrat à long terme et je suis heureux de jouer au football.

Le père de McNeil est également son conseiller en affaires et veut garder les pieds sur terre pour ses fils, surtout lorsqu’il est comparé à Angel Di Maria :

«Mon père fait une blague à ce sujet aussi parce qu’il (Di Maria) a des tatouages ​​et je commence juste à me faire faire mes tatouages. Alors il m’appelle aussi comme ça.

Pour l’instant, Burnley a conservé le joueur et il reste concentré sur le club, mais il est probable qu’il ne faudra pas longtemps avant que les spéculations ne reprennent.

