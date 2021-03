Nommez deux attaquants de la saison des triples victoires de Manchester United en 1999?

Tout fan occasionnel serait tenté de dire Ole Gunnar Solskjaer et Teddy Sheringham pour leurs héroïques finales de la Ligue des champions.

Il y avait tellement de grands attaquants à United en 98/99

Cole et Yorke ont obtenu le plus de jeux

Mais les partisans endurcis des Red Devils savent que tout était à propos de Dwight Yorke et Andy Cole pour la majorité de cette campagne.

Après tout, c’est leur partenariat qui a obligé Sheringham et Solskjaer à quitter le banc pour jouer cette célèbre nuit à Barcelone.

Yorke et Cole ont marqué 53 buts à eux deux alors que United est entré dans l’histoire en devenant le premier et le seul club à remporter la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup la même saison.

Pas mal, étant donné que c’était le premier mandat de Yorke dans un club qui avait déjà une sélection aussi incroyable d’attaquants.

Mais parlant à talkSPORT pour le dernier épisode de Up Front With, Yorke se souvient que Sir Alex Ferguson le considérait comme le premier choix au moment où il est arrivé d’Aston Villa en 1998.

Yorke a remporté toute sa première saison à United, avec Cole à ses côtés

« Il a dit: » Nous vous voulons ici au club de football, nous vous avons regardé plusieurs fois, nous savons à quel point vous êtes bon, vous avez juste besoin d’une plate-forme pour exceller « », a déclaré Yorke à talkSPORT.

«Je savais que je me heurtais à d’excellents joueurs, comme Teddy, Ole et Coley.

«Je me demandais où j’allais jouer dans cette équipe. Alors il a dit: «Je te veux comme mon numéro 9».

«J’ai dit: ‘Et tous les autres?’ Et il a dit: «Tu es mon numéro un». C’était assez.

«C’était tout ce dont j’avais besoin pour entendre parler de lui.

Alors que Sir Alex avait de grands projets pour Yorke, les premiers mois de sa carrière à United vous diront que le boss légendaire ne l’avait pas imaginé à l’origine aux côtés de Cole.

.

On se souvient de Yorke et Cole comme l’un des plus grands partenariats de grève de tous les temps

Le partenariat n’a été utilisé qu’en octobre, Sheringham et Solskjaer étant tous deux blessés. Yorke et Cole ont tous deux marqué lors d’une victoire 3-0 contre Southampton – et le reste appartient à l’histoire.

La brillance de Yorke avec son dos au but a été complimentée par la course implacable de Cole derrière, les rendant parfois presque impossibles à gérer.

«Au cours des cinq ou six premières semaines, nous n’avons pas joué. J’ai joué avec Teddy, Ole et même Giggsy en tant qu’avant-centre », a ajouté Yorke.

«Coley a clairement imaginé ses chances, il m’a probablement regardé et a pensé: ‘Pourquoi ne puis-je pas jouer avec ce gars?’ Nous nous sommes mis comme une maison en feu hors du terrain et nous attendions juste que cette opportunité se produise.

«Nous ne savions pas exactement ce qui allait se passer, mais quand cela s’est produit, cela a tout simplement explosé.

.

Sir Alex savait que Yorke était l’homme dont il avait besoin

«Il est ce que je considère comme un vrai n ° 9, adore courir derrière les défenseurs, marque tous les types de buts.

«C’était le cauchemar d’un défenseur, j’étais le gars sympa. J’aime ça devant, ils m’aiment venir au bal où ils peuvent me voir. Ils peuvent vivre avec ça.

«Un gars qui court au but comme Coley l’a fait, c’est un rêve.

« Un long, un court, les défenseurs ne savent pas comment gérer cette combinaison. »

Regardez l’épisode complet d’Up Front With: Dwight Yorke à 17 h ce samedi sur talkSPORT!