DWTS 2021 : Comment regarder le Live Stream ?

ABC Tyra Banks présente “Danse avec les stars”

“Dancing With the Stars” revient pour sa 30e saison historique ce lundi 20 septembre à 20 h HE / PT sur ABC.

Si vous n’avez pas de câble, voici différentes manières de regarder une diffusion en direct de « Danse avec les stars » en ligne :

Vous pouvez regarder une émission en direct d’ABC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 100 chaînes de télévision sur FuboTV, avec un essai gratuit de sept jours :

Une fois inscrit sur FuboTV, vous pouvez regarder “Dancing With the Stars” en direct sur l’application FuboTV, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield) , iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, FuboTV est livré avec 250 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus). si vous ne les enregistrez pas.

Vous pouvez regarder une émission en direct d’ABC (en direct sur certains marchés) et plus de 65 chaînes de télévision sur Vidgo. Cette option n’inclut pas d’essai gratuit, mais vous pouvez obtenir votre premier mois pour seulement 10 $ :

Une fois inscrit sur Vidgo, vous pouvez regarder “Dancing With the Stars” en direct sur l’application Vidgo, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick, Apple TV, Chromecast, tout appareil alimenté par Android TV (tel qu’un Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de Vidgo.

DirecTV Stream (anciennement AT&T TV) propose quatre bouquets de chaînes différents : « Divertissement », « Choix », « Ultimate » et « Premier ». ABC (en direct sur la plupart des marchés) est inclus dans tous, mais vous pouvez choisir n’importe quel forfait et module complémentaire avec son essai gratuit de 14 jours.

Veuillez noter que l’essai gratuit n’est pas annoncé en tant que tel, mais le montant que vous devrez payer aujourd’hui sera de 0 $ lors de votre inscription. Si vous regardez du contenu sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, vous ne serez pas facturé pendant 14 jours. Si vous regardez sur un appareil de streaming sur votre téléviseur (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), vous serez facturé le premier mois, mais vous pouvez toujours obtenir un remboursement complet si vous annulez avant 14 jours :

Une fois enregistré avec DirecTV Stream, vous pouvez regarder “Dancing With the Stars” en direct sur l’application DirecTV Stream, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, n’importe quel appareil. avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web DirecTV Stream.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, DirecTV Stream est également livré avec 20 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à des heures illimitées).

Vous pouvez regarder une diffusion en direct d’ABC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 65 chaînes de télévision via Hulu With Live TV, que vous pouvez essayer gratuitement avec un essai de sept jours :

Une fois que vous vous êtes inscrit à Hulu avec Live TV, vous pouvez regarder “Dancing With the Stars” en direct sur l’application Hulu, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou Series. X / S, PlayStation 4 ou 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (tel que Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Hulu avec Live TV est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui comprend la plupart des émissions après leur diffusion) et 50 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à « Enhanced Cloud DVR », donnant vous 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

Avant-première de “Danse avec les stars”

Tyra Banks revient en tant qu’hôte et quatre juges seront sur la table des juges pour “Dancing With the Stars” pour la saison 30 : Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough.

Les 15 danseurs professionnels de retour pour la saison 30 incluent Brandon Armstrong, Lindsay Arnold, Alan Bersten, Sharna Burgess, Cheryl Burke, Witney Carson, Artem Chigvintsev, Val Chmerkovskiy, Sasha Farber, Jenna Johnson, Daniella Karagach, Pasha Pashkov, Gleb Savchenko, Emma Slater . et Britt Stewart

Les 15 danseurs célèbres comprennent :

• Le chanteur country Jimmie Allen

• Mélanie C de Spice Girl

• Christine Chiu (« Empire Bling »)

• Brian Austin Green (“Beverly Hills, 90210”)

• Melora Hardin (“Le Bureau”)

• La star des réseaux sociaux Olivia Jade

• Matt James (“Le célibataire”)

• Amanda Kloots (« La conversation »)

• Martin Kove (“Cobra Kai”)

• Médaille d’or olympique Suni Lee

• La superstar de la WWE Mike “The Miz” Mizanin

• Kenya Moore (“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta”)

• Instructeur de Star Platoon Cody Rigsby

• La star de la NBA Iman Shumpert

• La pop star JoJo Siwa

Les téléspectateurs devront se connecter à la première pour voir quels danseurs professionnels sont associés à quelle célébrité, mais nous savons à l’avance que l’émission mettra en vedette son premier partenaire de même sexe dans la saison 30 avec la pop star JoJo Siwa.

« Je suis ravi de pouvoir le faire. Je pense que c’est cool, je pense que ça brise… un mur qui n’a jamais été renversé auparavant », a déclaré Siwa lors d’un panel avec la tournée de presse estivale de la Television Critics Association en 2021.« Il est normal qu’une fille danse avec un gars et moi pense que c’est vraiment cool, mais je pense que c’est très spécial que je puisse partager avec le monde que vous pouvez aimer qui vous voulez aimer, mais je [también] pour pouvoir partager avec le monde que vous pouvez danser avec qui vous voulez danser ».

Elle a poursuivi : “Quand on est petit, on sait si on est gay. Vous ne pensez pas vraiment à tout cela quand vous avez 7 ans, mais d’une manière ou d’une autre, vous le savez, et moi en tant que couple avec une autre femme dans cette émission… ce n’est pas : ‘Oh, je dois être avec un enfant. ‘ “Normal” d’être avec un garçon, c’est normal d’être avec quelqu’un, un humain. Je suis si heureux, je suis si heureux.

Host Banks a ajouté que cette décision “changerait la vie de nombreuses personnes” car Siwa est très jeune et est un modèle.

“Je suis très fier de vous et je suis très fier de l’émission pour vous avoir donné une plate-forme pour le faire”, a déclaré Banks.

“Dancing With the Stars” est diffusé en direct les lundis à 20 h HE sur ABC.

