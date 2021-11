DWTS ‘Derek Hough diagnostiqué avec un cas révolutionnaire de COVID

Derek Hough est en quarantaine après avoir été testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID.

Le juge de Dancing With the Stars s’est rendu sur Instagram le mardi 16 novembre pour partager la nouvelle de son diagnostic avec ses abonnés. « Je voulais que vous l’entendiez directement de moi », a déclaré Derek dans le clip. « Même si j’ai été complètement vacciné, je viens d’être diagnostiqué avec un cas révolutionnaire de COVID. »

Ajoutant qu’il « venait juste de l’apprendre », Derek a également donné aux fans une mise à jour immédiate de son état jusqu’à présent. « Je me sens bien », ai-je partagé. « Je me sens fort, mais je suis actuellement en train de suivre les conseils de professionnels de la santé. Je fais tout ce que je peux pour aller mieux aussi vite que possible. Je suis actuellement en quarantaine et je m’assurerai de vous tenir tous au courant de ce qui se passe sur. Je voulais juste envoyer beaucoup d’amour à tous. «

Suite à son annonce, Derek a reçu des tonnes de soutien de la part d’autres célébrités et followers, y compris Paralympian Amy Purdy, qui était le partenaire de danse de Derek pendant la 18e saison de l’émission. « Je t’envoie des pensées d’amour et de guérison ! », a-t-elle écrit, ajoutant : » Deviens mieux bientôt mon ami. «