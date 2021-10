‘DWTS’ Pro semble ramper derrière Tyra Banks et les téléspectateurs se déchaînent

Le dernier épisode de Danse avec les stars s’est avéré être assez excitant, car il était plein de routines crapuleuses, de scores élevés et d’une double élimination choquante. Bien qu’il y ait eu un moment en particulier qui s’est produit au milieu de l’épisode, de nombreux téléspectateurs ont fait une double prise. Alors que Tyra Banks parlait à la caméra, on pouvait voir un homme ramper sur la scène en direction du jury. Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour affluer sur Twitter pour partager leur point de vue sur le moment amusant de la télévision en direct.

On pouvait voir les banques présenter le prochain couple lorsque le moment a eu lieu. Alors qu’elle partageait une mise à jour avec la caméra, un homme a semblé ramper du côté gauche de la scène. Il s’est rendu au panel des juges, qui se trouvait à la droite de Banks, avant de ramper encore plus loin sur la scène pendant que l’hôte n’était pas au courant de ce qui se passait derrière elle. Bien qu’on ne sache pas qui était l’homme au début, on pense qu’il s’agissait de Sasha Farber. Le danseur professionnel était habillé en chat et a rampé sur la scène plus tard au cours de l’épisode suivant sa performance avec la gymnaste Suni Lee.

Criez à qui que ce soit qui pensait qu’il serait hors du cadre s’il rampait sur la piste de danse 😂 #DWTS pic.twitter.com/qRNkxjLIqA – 👩🏻‍🦰 (@RedHeadedScot) 13 octobre 2021

Il est sûr de dire que toute la situation de ramper a apporté une dose de légèreté au programme. Lisez la suite pour voir comment les téléspectateurs ont réagi en voyant le moment se dérouler en direct.

En hurlant

JE CRIS QUI DEVAIT Ramper SUR LE SOL DERRIÈRE TYRA #DWTS – Meg (@dwtsfangirl90) 13 octobre 2021

Certains fans ne pouvaient pas croire ce qu’ils regardaient. Comme l’a écrit un téléspectateur, « Est-ce qu’un chat noir vient de ramper sur la scène ou est-ce que j’hallucine ? »

Poser les bonnes questions

Qui rampe sur le sol et pourquoi #DWTS – ★freebritney★ (@nikola_minik) 13 octobre 2021

Un autre fan posait toutes les bonnes questions après avoir vu ce qui s’était passé. Ils voulaient savoir qui était l’individu et pourquoi ils avaient choisi ce moment pour ramper sur la scène.

Ne peut pas être le seul

S’il vous plaît, dites-moi que je n’étais pas la seule personne à voir la personne dans les coulisses ramper sur la scène🤣🤣🤣 #DWTS – gabby (@shabbygabbyyy) 13 octobre 2021

Les fans ont dû se rendre sur les réseaux sociaux pour vérifier pour s’assurer que leurs yeux ne les trompaient pas lorsqu’ils ont vu le crawl se dérouler. Mais, c’est définitivement arrivé.

Sacha ?

Était-ce @SashaFarber rampant sur la piste de danse ? #DWTS – Carolyn Skel W (@skellygirl79) 13 octobre 2021

Au début, il y avait beaucoup de spéculations sur qui était l’individu. Cependant, les fans ont finalement compris qu’il s’agissait probablement de Farber.

Juste des choses décontractées

Cette personne rampant nonchalamment sur le sol dans le dos😂😂😂 #dwts – Francesca ミ☆ (@fran_topaz) 13 octobre 2021

Ce n’est certainement pas tous les jours qu’on voit un homme déguisé en chat ramper sur le sol. Uniquement sur DWTS !

Tu peux répéter s’il te plait?

Qui était ce type au hasard qui rampait sur la scène ? #DWTS – Carrie King (@CarrieSheffey) 13 octobre 2021

Il semble que Farber ait des explications à donner. Les fans veulent tout savoir sur la façon dont le moment amusant à l’antenne s’est produit.

Glaçage sur le gateau

Cette personne qui rampe sur la scène derrière Tyra est vraiment le *baiser du chef*. #DWTS – le marqueur crayola de 1975 (@nissyiam) 13 octobre 2021

Disney Week est déjà un régal en soi sur DWTS. Pour qu’un moment amusant et vivant se produise dans le processus ? C’est la cerise sur le gâteau.

