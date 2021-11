DWTS trouve le juge invité parfait pour combler la place de Derek Hough

Il s’est également assuré d’exagérer Julianne avant la finale de la saison 30, notant: « Vous l’avez déjà compris. Vous savez ce qui se passe! »

Bien que nous soyons certainement enthousiasmés par l’ajout de Julianne à la finale, nous avons une heureuse mise à jour sur Derek à partager. Bien que Derek soit toujours en convalescence, il devrait toujours participer virtuellement à la finale, selon Entertainment Tonight.

Julianne a certainement beaucoup à attendre ce soir, car la finale comprend Jojo siwa et Jenna Johnson Chmerkovskiy; Amanda Kloots et Alan Bersten; Cody Rigsby et Cheryl Burke et Aimant Shumpert et Daniella Karagach. Quant à savoir qui remportera le trophée tant convoité du Mirrorball ? Vous devrez vous connecter pour le savoir.

La finale de la saison 30 de Dancing With the Stars sera diffusée ce soir, le 22 novembre à 20 h sur ABC.