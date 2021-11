Dwyane Wade aborde la rumeur sur l’affiche du Gabrielle Union College

Aucune aide nécessaire ici : malgré ce que vous avez peut-être entendu, Dwyane Wade n’avait pas d’affiche de sa future femme Gabrielle Union accroché à son mur.

La star de la NBA a contesté la rumeur trop belle pour être vraie lors de son apparition le 16 novembre dans The Late Show avec Stephen Colbert, partageant avec légèreté que « c’est un mensonge ».

Quant à savoir d’où l’histoire aurait pu provenir, Dwyane a déclaré à l’hôte Stéphane Colbert qu’il a une idée que cela peut venir de quelqu’un de très proche de chez lui.

« Donc, ma femme est une plus grande célébrité que moi », a déclaré Dwyane à propos de son épouse depuis sept ans. « Et elle arrive à venir dans votre émission et dans d’autres émissions bien plus que moi. Alors, elle a planté cette histoire. C’est une histoire plantée. Cela ne s’est pas produit, les gens. »

En toute honnêteté, l’idée d’avoir l’affiche de Gabrielle sur le mur ne serait pas si farfelue compte tenu du timing. Les jours d’université de Dwyane étaient au début des années, quand elle avait déjà décroché des rôles à succès dans She’s All That, 10 Things I Hate About You, et bien sûr, Bring It On. Dwyane a admis que sa photo était présente à l’époque – juste à plus petite échelle.