Dwyane Wade brise le silence sur la situation «difficile» avec son fils Xavier

Dwyane Wade parle de son fils de 8 ans Xavier Zacharie et le lien qu’il a du mal à construire avec l’enfant.

L’icône à la retraite de la NBA partage son plus jeune fils avec une femme issue d’une relation précédente. Dans ses nouveaux mémoires photographiques Dwyane, Wade reste fidèle aux défis liés à la coparentalité, rapporte PEOPLE.

« Xavier ne vit pas avec moi, donc nous ne nous voyons pas tous les jours comme je le fais avec mes autres enfants », explique Wade dans ses mémoires. « Cela rend les choses parfois difficiles, mais c’est mon travail de m’assurer qu’il n’a jamais à porter ce poids. »

Wade est également père d’un fils de 19 ans Zaïre Bénédiction Dwyane et sa fille de 14 ans Zaya, qu’il partage avec son ex-femme Siohvaughn Funches. Lui et sa femme Gabrielle Union partagent également une fille de 3 ans, Kaavia James et a élevé son neveu de 20 ans, Dahveon Morris.

« C’est à moi de m’assurer qu’il sache qu’il est élevé avec amour même si nous ne vivons pas sous le même toit », écrit Wade à propos de Xavier. « Et c’est à moi de lui faire savoir que même si la distance peut parfois nous séparer physiquement, je serai toujours l’homme sur lequel il peut compter pour l’aimer et l’aider à le diriger. »

« Ce que j’ai appris au cours de ma vie, c’est que la paternité n’est pas une image monolithique qui se ressemble dans tous les foyers. Chaque relation est différente. Tout ce qui m’inquiète pour Xavier, c’est qu’il sache toujours qu’il est aimé.

Dwyane présente des photographies des enfants de Wade, de ses parents et de sa femme.

« Je pense que les enfants apprécient quand vous essayez d’apprendre à les connaître », a déclaré Wade à PEOPLE à propos de son style parental. « Et vous savez ce que j’ai toujours essayé de faire avec mes enfants, du Zaïre jusqu’à Xavier, de Kaav et Zaya, j’essaie de les rencontrer là où ils sont, et je n’essaie pas toujours d’apporter là où je veux qu’ils soient, ou dans mon monde.

Il a ajouté: « Donc, si Xavier aime Fortnite, alors je vais essayer d’en apprendre le plus possible sur Fortnite pour le rencontrer là où il se trouve afin que nous puissions avoir des conversations sur Fortnite, n’est-ce pas? »

Dwyane Wade #3 du Miami Heat pose pour une photo avec sa femme, Gabrielle Union, son neveu, Dahveon Morris, et ses enfants (Photo de Michael Reaves/.)

Dans les mémoires, Wade raconte son parcours personnel vers la gloire de la NBA. Il a récemment expliqué pourquoi il est important de partager son histoire sous forme de mémoire photographique.

« Pour moi, il s’agissait des visuels », a-t-il déclaré dans une interview avec Black Enterprise.

« Je voulais que mes supporters et les personnes qui m’ont suivi tout au long de ma carrière aient l’opportunité de me voir sous un autre jour. Ce livre n’est pas que du basket-ball, c’est un livre de vie. Et pour moi, j’ai l’impression que les images disent tellement de choses », a-t-il expliqué.

« Quand vous avez un contexte et que vous pouvez lire sur une photo, un moment, lorsque vous pouvez voir la photo réelle, cela vous permet vraiment de comprendre un peu plus, alors j’ai demandé à mon photographe de me suivre au cours des 10-11 dernières années. Je ne lui ai fait mettre que 200 photographies dans le livre. Il y en a bien d’autres d’où ça vient. Je voulais juste partager. Comme moi et ma femme, nous le faisons… nous partageons nos expériences », a poursuivi Wade.

Dwyane est sur les étagères maintenant.

