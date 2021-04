Dwyane Wade devient propriétaire de la NBA

17/04/2021 à 20:58 CEST

Le légendaire personnage de Miami Heat a été relativement actif dans certaines activités sociales depuis sa retraite à la fin de la saison 2018-19.

Parmi ces choses, il voulait en savoir plus sur les technologies et il est devenu l’ami du propriétaire majoritaire, Ryan Smith Et cela l’a non seulement aidé à entrer dans une autre industrie, mais cela lui a permis de réaliser un rêve qu’il avait en suspens dans sa vie: être le propriétaire d’une équipe de la NBA.

Le joueur a acquis un pourcentage indéterminé du Utah Jazz et son souhait est de pouvoir être au courant de ce qui se passe dans les opérations de l’organisation.

L’arrivée de Wade faisait partie du plan de Smith après avoir acquis l’équipe en octobre de l’année dernière pour 1,66 milliard de dollars (1,385 million d’euros). Il a évoqué cette possibilité depuis décembre dans une interview qu’il a donnée.

Avec l’arrivée de Dwyane Wade dans le monde des anciens joueurs propriétaires au sein de la ligue, il rejoint Grant Hill (Atlanta), Shaquille O’Neal (Sacramento) et Michael Jordan (Charlotte).

L’Utah est actuellement la meilleure équipe de la NBA à 42-14, mais l’arrivée de Wade donne un autre regard sur une équipe qui, ces dernières saisons, a vécu une résurgence après un ralentissement. Cela ajoute également de la fraîcheur à un groupe de propriétaires qui est le plus jeune de la ligue.