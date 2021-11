Dwyane Wade dit que Miami Heat retirera le maillot d’Udonis Haslem

Lire du contenu vidéo

Le Miami Heat devrait-il prendre sa retraite Udonis Haslemle maillot ??

Dwayne Wade dit que c’est une question de quand, pas si – dire TMZ Sports il sait que le maillot de son ancien coéquipier sera un jour suspendu aux chevrons de Miami.

Haslem – qui a été repêché par Miami en 2002 – a passé toute sa carrière avec l’organisation … et est considéré comme une légende du Heat pour la longévité qu’il a avec l’équipe.

Bien sûr, D-Wade et Haslem ont un lien fort – les deux ont joué ensemble pour la franchise Heat pendant plusieurs années … remportant 3 championnats au cours de cette période.

UD a reporté sa retraite au cours de l’intersaison passée et a signé avec le Heat pour l’année 19 … et même si le vétéran ne voit pas beaucoup de temps de jeu ces jours-ci, son impact sur la ligne de touche et les vestiaires est certainement ressenti par les joueurs.

Quant à Wade — qui était à New York pour la sortie de son nouveau livre « Dwyane » — nous lui avons demandé s’il avait des conseils à donner aux joueurs des Phoenix Suns… dont le propriétaire — Robert Sarver – a été mêlé à allégations de racisme et la misogynie.

« Vous savez, je suis propriétaire maintenant », a déclaré le copropriétaire d’Utah Jazz. « Je ne commente pas les autres équipes. »

Le mec apprend les ficelles du métier avec son nouveau concert assez rapidement !!