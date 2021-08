Dwyane Wade et la proposition inattendue de la main dont il a été le protagoniste

Une promenade le long de la plage pour se déconnecter à plusieurs reprises nous permet de vivre des moments que nous n’aurions pas vécus autrement, bien que dans le cas de Dwyane Wade, il a dépassé des limites inimaginables. L’ancien joueur du Miami Heat de la NBA a été le protagoniste inattendu des dernières heures après s’être “mis” au milieu d’une proposition qui se déroulait sur la plage où il était allé se promener.

La légende de Miami Heat a décidé de faire un tour

Plus comme un film hollywoodien que la vraie vie, Wade se promenait calmement le long de la plage fréquentée de Rosewood, en Californie, quand -selon les images-, il croise deux jeunes hommes sur la route qu’ils vivent un de ces moments dont ils se souviendront pour toujours. Dans ce cas, ils le feront non seulement pour s’engager mais aussi parce que l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA s’est faufilé dans leurs images.

Dans les clichés, immortalisés par l’équipe d’imagerie que le couple avait embauchée, on peut voir comment Wade se rend compte de ce qui se passe et décide de mettre sa main sur son cœur, voyant l’émotion sur son visage que ce moment lui avait donné. Le couple a rapidement reconnu l’ancien joueur, avec un sweat-shirt et une casquette orange, et a immédiatement décidé de prendre une photo amusante avec lui lorsqu’ils sont tous apparus avec un sourire clair.

Je ne m’attendais pas à être invité à un mariage

L’émotion du moment et le singulier ont atteint un tel point que même Dwyane Wade lui-même a décidé de partager la publication de ce moment sur ses stories Instagram, lui dédiant également quelques mots gentils : “C’était formidable d’être témoin de votre amour”, a lu son message public. Cependant, il y en avait aussi un autre qui les envoyait en privé : « Que votre mariage fonctionne, maintenant c’est dans ma conscience », était la demande de Wade avant l’invitation qu’ils lui disaient qu’ils allaient l’envoyer pour le mariage.

Sans doute une de ces histoires qui ne peuvent se passer qu’aux États-Unis, car elle est plus typique d’un film américain que d’un événement réel en tant que tel. Ainsi, la marche de déconnexion de Dwyane Wade a été résolue avec quelques photos, quelques posts dans les réseaux et une invitation à un mariage ; Il faudrait voir comment il est rentré chez lui et a communiqué cette nouvelle à sa famille…