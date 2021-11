Dwyane Wade règle une fois pour toutes le débat entre Kevin Durant et Steph Curry

Stephen Curry et Kevin Durant sont tous deux au milieu de formidables campagnes 2021-22.

Curry marque actuellement une moyenne de 29,5 points par match sur 46% des tirs sur le terrain, 42% des tirs au-delà de l’arc et 96% des tirs depuis la bande de charité. De plus, ses Golden State Warriors ont une fiche de 13-2 sur l’année – bon pour la première place de la Conférence Ouest.

Durant, quant à lui, marque en moyenne 28,6 points par match avec 57% de tirs sur le terrain, 43% de tirs au-delà de l’arc et 85% de tirs depuis la bande de charité. Ses Brooklyn Nets ont une fiche de 11-5 sur l’année – bon pour la deuxième place de la Conférence Est.

Cette semaine, Dwyane Wade a été chargé d’identifier qui était le meilleur joueur.

Lors d’une récente apparition au Dan Patrick Show, on a demandé à Wade de but en blanc : en dehors de Curry et Durant, avec qui commenceriez-vous une franchise en ce moment ?

La réponse de Wade était assez succincte.

« C’est difficile. Je vais aller avec Steph », a-t-il répondu.

« Cela n’aura aucun sens. Vous pouvez fermer les yeux et choisir. Mais je suppose que je suis allé avec Steph parce que Steph a en quelque sorte révolutionné le sport. Il est l’un de ces Mount Rushmores du sens de changer le jeu comme il l’a fait. Alors je lui fais un petit signe de tête.

Il serait intéressant d’entendre quelle est la réaction de Durant à cette évaluation. La star des Nets ne semble jamais manquer une occasion de dénigrer son ancien coéquipier, peu importe à quel point cela semble insignifiant, il ne sera donc probablement pas trop désireux d’entendre que beaucoup considèrent maintenant Curry comme le joueur supérieur.

Cela dit, les chiffres parlent d’eux-mêmes – le curry est meilleur cette année. Sera-t-il capable de continuer cette course? Le temps nous le dira.

