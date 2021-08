Dwyane Wade révèle la vraie raison du bœuf « laid » de Kevin Love

Dwyane Wade a passé une saison peu judicieuse avec les Cleveland Cavaliers. Non seulement cela a ruiné la dernière partie de sa carrière, mais cela a également détruit sa relation avec son coéquipier de l’époque, Kevin Love.

Fin septembre 2017, après avoir été racheté par les Chicago Bulls, il a signé avec les Cavaliers pour chasser une dernière bague aux côtés de LeBron James. Wade a d’abord commencé pour Cleveland lors des trois premières sorties, mais son tir a été atroce et il a finalement été transféré dans la deuxième unité.

En janvier de cette saison, les Cavs ont connu une période particulièrement difficile. Au cours de celle-ci, une réunion d’équipe particulièrement intense a eu lieu au cours de laquelle Wade a absolument profité de l’amour pour être rentré chez lui avec une maladie avant la défaite de 24 points de l’équipe contre le Thunder d’Oklahoma City, puis de manquer l’entraînement le lendemain.

Comme l’a raconté l’initié de la NBA Joe Vardon à l’époque :

«C’est Wade qui en a parlé pour la première fois à l’entraînement des Cavs lundi, mettant Lue au défi de révéler où Love avait été. De nombreux joueurs ont verbalement attaqué Love, qui a finalement expliqué son absence à l’équipe dans le cadre d’une vaste discussion animée au cours de laquelle pratiquement personne n’était à l’abri des critiques.

Finalement, les Cavaliers ont décidé de reconstituer l’intégralité de leur alignement à la date limite des échanges de la NBA de cette année-là, envoyant finalement Wade au Miami Heat pour un choix de deuxième tour protégé en 2024.

La semaine dernière, Wade est apparu sur What’s in Your Glass? podcast hébergé par Carmelo Anthony et a révélé ses regrets quant à la façon dont toute cette épreuve s’était déroulée.

“J’ai eu un incident à Cleveland avec Kevin Love où je ne savais pas qu’il souffrait ou souffrait de problèmes de santé mentale”, a-t-il déclaré.

« J’étais sur lui, parce que je suis un vieux mec qui essaie de – c’est ma dernière course pour gagner un championnat, et je ne savais pas à quoi il avait affaire mentalement. Nous avons donc eu un incident très moche en tant qu’équipe qui est sorti dans les journaux et toutes ces choses à ce sujet, puis une fois que j’ai quitté Cleveland, Kevin est devenu plus franc et est devenu vraiment une voix pour la santé mentale. Et je n’en avais aucune idée.

Wade a reconnu qu’il y avait encore de mauvais sentiments persistants.

“Kevin Love peut ne pas m’aimer en tant que personne à cause de ce moment”, a-t-il poursuivi. “Mais si jamais j’avais l’occasion de le revoir, je voudrais juste m’excuser auprès de lui parce que je ne savais pas à quoi il avait affaire, et j’essayais juste de dire:” Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous ,’ mais je ne savais pas qu’il avait affaire à quelque chose de si grave que je ne pouvais pas comprendre ni même savoir à quoi il devait faire face.

Bien que ces jours-ci, Wade soit principalement connu pour avoir publié des photos salaces de sa femme sur les réseaux sociaux et être un défenseur vocal des transsexuels pour son enfant, il était une fois qu'il ne parlait que de basket-ball. Et cette concentration singulière sur les cerceaux s'est manifestée par une compétition intense qui a conduit à la rupture de sa relation avec Love.

Heureusement, il semble que Wade ait beaucoup grandi au cours des dernières années. Espérons que son rapport avec Love soit un jour rétabli maintenant que les deux ont eu le temps de se calmer depuis leur infâme explosion.

