Dwyane Wade révèle les 2 joueurs les plus difficiles de la NBA à protéger

Dwyane Wade est largement considéré comme l’un des cinq meilleurs gardiens de tir à avoir jamais joué dans la NBA.

En tant que tel, chaque fois qu’il parle de cerceaux, les gens écoutent. Il a le genre de crédibilité autour de la ligue qui met son opinion au-delà de tout reproche.

C’est ce qui a rendu ses commentaires cette semaine d’autant plus intéressants.

Lors d’une récente interview, Wade a expliqué qui, à son avis, sont les deux joueurs NBA les plus difficiles à protéger en ce moment.

« Eh bien, tout d’abord, c’est Kevin Durant », a déclaré Wade.

« Il mesure 6’11 », peut-être 7’1″ selon la façon dont KD veut être perçu. Mais c’est difficile de garder un gars qui a tellement de talent pour pouvoir mettre le ballon au sol, peut marquer de l’intérieur de la peinture, jusqu’à la ligne des lancers francs, jusqu’à mi-distance, jusqu’à la ligne des trois points, de retour à mi-terrain.

Et le deuxième? Giannis Antetokounmpo, champion des Milwaukee Bucks.

« Si je devais choisir un autre joueur, je dirais Giannis », a poursuivi Wade.

« Il est difficile de garder Giannis à cause de son attaque. Et il mesure aussi 7’1. C’est un 7 pieds qui descend avec la capacité de gérer le ballon. Il court vite, il pointe des gardes, et aussi gros qu’un centre. Il est donc difficile de garder un gars comme ça qui est fort et qui est agressif, et aussi monstrueux qu’il l’est sur le terrain de basket.

Remarquablement absent de la liste ? La star des Lakers de Los Angeles, LeBron James.

Malgré leur amitié étroite, ce n’est pas la première fois que Wade méprise légèrement James lors de l’évaluation du talent. Il a fait quelque chose de similaire lorsqu’il a été confronté à la question de savoir qui était le meilleur entre James et Michael Jordan.

Que pensera finalement James de cette omission ? Le temps nous le dira.

