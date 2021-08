Dybala, Foyth, Rulli et Buendia, des surprises à l’appel de l’Argentine

in

23/08/2021 à 19:17 CEST

.

Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a annoncé lundi la liste de l’Albiceleste convoqué pour la triple journée des éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022 contre le Venezuela, le Brésil et la Bolivie, avec Paulo Dybala, Juan Foyth, Gerónimo Rulli et Emiliano Buendía comme nouvelles.

Scaloni invoqué 30 footballeurs, avec Lionel Messi comme standard, visiter le Venezuela le 2 septembre, le Brésil le 5 septembre et recevoir la Bolivie quatre jours plus tard.

L’attaquant Sergio Agüero et le gardien Agustín Marchesín, tous deux blessés, sont les seuls champions de la Copa América au Brésil à ne pas avoir été cités.

Dybala, Foyth, Rulli et Buendía n’étaient pas dans la récente Copa América au Brésil, que l’Albiceleste a remportée en battant les locaux en finale. Lucas Ocampos, qui n’était pas non plus au Brésil, n’a pas été cité.

Les deux seuls joueurs convoqués qui évoluent dans le football argentin sont originaires de River Plate : le gardien Franco Armani et l’attaquant Julián Álvarez.

Après six jours de dispute, le Brésil est en tête des éliminatoires sud-américains avec 18 points, suivi de l’Argentine (12), de l’Équateur (9), de l’Uruguay (8), de la Colombie (8), du Paraguay (7), du Chili (6), de la Bolivie. (5), Venezuela (4) et Pérou (4).

La liste complète des convoqués est la suivante :

Gardiens : Franco Armani (River Plate-ARG), Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Villarreal-ESP) et Juan Musso (Atalanta-ITA).

Défenseurs : Gonzalo Montiel (Sevilla-ESP), Nahuel Molina Lucero (Udinese-ITA), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina-ITA), Germán Pezzella (Fiorentina-ITA) ), Lisandro Martínez (Ajax-NED), Marcos Acuña (Sevilla-ESP), Nicolás Tagliafico (Ajax-NED) et Juan Foyth (Villarreal-ESP).

Milieu de terrain : Rodrigo De Paul (Atlético Madrid-ESP), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain-FRA), Giovani Lo Celso (Tottenham-GBR), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-GER), Guido Rodríguez (Betis-ESP), Nicolás Domínguez (Bologne-ITA) et Alejandro Gómez (Sevilla-ESP).

Attaquants : Lionel Messi (Paris Saint-Germain-FRA), Lautaro Martínez (Inter-ITA), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Ángel Correa (Atlético Madrid-ESP), Ángel Di María (Paris Saint-Germain-FRA), Joaquín Correa (Lazio-ITA), Julián Álvarez (River Plate), Emiliano Buendía (Aston Villa-GBR) et Paulo Dybala (Juventus-ITA).