Dybala, proche du renouveau avec la Juventus

08/10/2021

Le à 19:02 CEST

Marc Zapater

Un autre des feuilletons de l’été a été la continuité de Paulo Dybala à la Juventus. Après avoir mis les « tifosi » en suspens, enfin, il semblerait que l’Argentin soit sur le point de signer un nouveau contrat avec Vecchia Signora, qui le lierait au club italien pour trois saisons supplémentaires, selon les médias locaux.

Chiffres

La Juve pourrait partir d’une proposition d’environ huit millions d’euros plus les bonus, qui peuvent être portés à dix. En revanche, le footballeur pourrait en demander plus, mais sans atteindre les quinze millions dont on parle depuis le début de l’année.

Des bonus pourraient être la clé d’un accord final, n’excluant pas la possibilité d’une véritable clause de rachat ou d’un pourcentage en faveur des dix millions et de son entourage en cas de revente future, comme cela s’est produit avec son ancien partenaire. Paul Pogba.

“J’avais quitté un garçon et j’ai rencontré un homme mûr, conscient que ce sera une année importante pour lui. Cela fera une différence”, a-t-il commenté. Allegri sur Paul.