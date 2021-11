Dybala subit des tests à Turin pour un problème de mollet

18/11/2021 à 22:28 CET

.

L’Argentin Paulo Dybala, devant le Juventus, a subi des contrôles médicaux ce jeudi à J Medical, une clinique appartenant à son équipe, pour étudier un problème chez un mollet subi lors de la concentration avec l’équipe « albiceleste ».

Après avoir terminé le match de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre l’Uruguay, Dybala Il est rentré à Turin à bord d’un avion privé et s’est rendu au J Medical dans l’après-midi italien, comme on peut le voir dans des vidéos qui circulent sur internet.

A la fin des examens, Dybala a rassuré les fans présents et leur a dit qu’il se sentait « bien », bien qu’il soit possible que le technicien Massimiliano Allegri décider de ne pas l’aligner samedi prochain dans le match de championnat contre lui Latium pour éviter les rechutes.

Les examens médicaux ont exclu des blessures graves, mais ont détecté une surcharge musculaire, rapportent les médias italiens. Dybala, qui a eu 28 ans le 15 novembre, a disputé onze matchs et marqué six buts cette saison, trois en Serie A et trois en Ligue des champions.

La date la plus probable pour Dybala Le retour à la compétition est mardi prochain, lorsque la Juventus jouera à Stamford Bridge contre Chelsea la première position du groupe H de la Ligue des champions.