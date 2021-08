Dyche défend l’approche de Burnley après une démonstration décente contre Liverpool

Sean Dyche a estimé que Burnley a donné une bonne image d’eux-mêmes lors de leur défaite 2-0 contre Liverpool, louant leur mentalité et défendant leur approche.

Burnley a bien rivalisé avec Liverpool au cours des 90 minutes, mais les hôtes étaient trop forts à la fin. Les buts de Diogo Jota et Sadio Mane ont fait pencher la balance en faveur de Liverpool. Cela signifie que Burnley reste sans point lors de ses deux premiers matchs.

Cependant, il est trop tôt pour la négativité, surtout avec la manière dont les hommes de Dyche se sont comportés.

Même si Jurgen Klopp était loin d’être satisfait du style de Burnley, la plupart ont estimé que les visiteurs se sont bien comportés. En effet, l’entraîneur Dyche était assez content.

« C’était une performance décente aujourd’hui. Un endroit difficile à venir avec la foule dans le stade et le bruit et la sensation », a-t-il déclaré (tel que transcrit par LancsLive).

«Je pense que les joueurs ont très bien géré cela et nous avons très bien rendu compte de nous-mêmes, en particulier en première mi-temps.

«Nous leur avons donné un but en douceur, certainement de notre point de vue avec les distances erronées et n’arrêtant pas le centre.

“Nous entrons à la mi-temps en assez bonne forme, la performance était bonne comme je l’ai dit, je pensais que nous aurions dû avoir une pénalité sur Dwight McNeil mais nous connaissons notre record sur ceux-ci.

« En deuxième mi-temps, nous avons bien commencé et le défi est que lorsque vous êtes à un, vous ne voulez pas être à deux. Ils ont marqué à la 60e minute et c’est difficile car ils avaient un bon contrôle du jeu et nous n’avons pas pu casser leur rythme et ils ont grandi.

« Nous avons également terminé très fort. J’étais donc satisfait de la mentalité.

Bien que Burnley n’ait pas encore remporté de victoire cette saison, Dyche a vu jusqu’à présent un dynamisme important de leurs performances.

“C’est une assez bonne équipe alors soyons clairs là-dessus”, a-t-il déclaré à propos des adversaires de samedi.

“Contre Brighton, nous avons eu 10 minutes douces qui nous ont coûté mais il doit y avoir de la vie dans votre performance et je pense qu’il y en a eu à Brighton et aujourd’hui.

« Nous devons régler les détails, des deux côtés, car nous avons encore eu des occasions aujourd’hui et nous n’avons pas trouvé de moment décisif.

«Il y a certainement la bonne énergie et la bonne sensation sur le groupe à la minute. Bien que nous soyons à nouveau limités en nombre, surtout aujourd’hui.

Dyche défend Barnes après deux mises à jour de blessures

Burnley est devenu la première équipe du 21e siècle à aligner une formation de départ avec tous les numéros de 1 à 11 dans un match de Premier League.

Ashley Westwood et Matej Vydra étaient deux des joueurs avec des effectifs plus élevés dont ils devaient se passer.

Dyche ne pense pas qu’il sera sans eux pendant trop longtemps, cependant.

“Nous ne nous attendons pas non plus à ce qu’ils soient longs et nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient trop sérieux”, a-t-il déclaré.

« De toute évidence, ils ne pouvaient pas jouer aujourd’hui. Nous allons donc attendre et voir un rapport à leur sujet lundi. »

L’un des joueurs qui ont fait l’objet de critiques voilées de Klopp pour un match physique était Ashley Barnes. Cependant, Dyche était satisfait de la façon dont son attaquant s’était comporté.

“J’ai été content de lui tout au long du spectacle”, a-t-il déclaré. «Je pensais qu’il était une poignée comme il peut l’être. C’est un client maladroit, il brisait la ligne de fond quand il le pouvait.

“Il y avait des marges entre lui et Jay Rod[ridguez], qui a bien fait la semaine dernière.

« J’aime cette sensation de compétition des quatre premiers; Je pense qu’ils peuvent se mélanger, se combiner et se mélanger et certainement dans les 60 premières minutes, j’ai pensé que les deux allaient bien.

“En première mi-temps, je pensais qu’ils étaient une poignée et ils nous ont donné un bon débouché quand nous en avions besoin.”

