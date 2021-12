Dyche riposte au patron de Liverpool, Klopp, à propos des commentaires sur le «bien-être des joueurs»

Sean Dyche a insisté sur le fait que le bien-être des joueurs était « hors de l’échelle » après que Jurgen Klopp a accusé Burnley de mettre la sécurité des joueurs en danger en bloquant le retour à cinq remplacements.

Klopp a été franc en appelant à une augmentation des remplacements par rapport aux trois actuels par match face à la congestion des matchs causée par l’impact de Covid-19.

Le manager de Liverpool a visé Burnley cette semaine, affirmant qu’il n’était pas sûr du nombre de leurs joueurs internationaux et se reposaient lorsque « nos joueurs jouent trois matchs ».

Dyche a précédemment déclaré que l’adoption d’une règle des cinq remplaçants en Premier League profiterait aux grands clubs et suggère que le football doit faire attention à la direction qu’il prend.

« Je n’arrête pas d’entendre ce terme de bien-être des joueurs », a déclaré Dyche en Burnley préparez-vous à mettre fin à une pause forcée de 18 jours à Manchester United jeudi.

«Je dois être honnête, je pense que le bien-être de mes joueurs ici est absolument fantastique – la façon dont ils sont soignés.

« La santé et le bien-être sont en tête de liste et nous le faisons bien ici. Ajoutez à cela le défi de Covid – les joueurs ont des informations qui sortent de leurs oreilles sur la situation – le soutien médical et la Premier League leur offrant tout le programme de tests…

« Les joueurs doivent faire attention eux-mêmes car le bien-être est hors de l’échelle pour moi, personnellement. »

Dyche, qui a eu des démêlés avec Klopp dans le passé, accepte que les meilleurs clubs ont beaucoup d’exigences envers eux avec des engagements en championnat, en coupe et en Europe.

Bien-être des joueurs rien de nouveau

Mais le patron des Clarets a déclaré que cela avait toujours été le cas pour les meilleurs clubs de Premier League et leurs stars.

Il a déclaré: «Je pensais à des gens comme Frank Lampard, saison après saison, éliminant une soixantaine de matchs avec l’Angleterre en tête.

«Je ne me souviens pas trop du bien-être des joueurs dont on parlait alors.

« Les temps changent, et j’aime penser contre certaines croyances populaires selon lesquelles je change avec eux, mais il doit toujours y avoir une racine en vous ce que sont vos croyances dans le football.

« Il faut y aller : ‘Allez, relevons le défi qui nous attend. Rappelez-vous ce que nous sommes – des footballeurs professionnels – et quoi qu’il arrive, nous l’assumons et faisons de notre mieux avec.

«Il doit y avoir un peu d’équilibre dans l’ensemble des commentaires sur cinq sous-marins, trois sous-marins, tout le reste – et faites attention à la route que nous empruntons.

«Je me juge sur mon métier, mais je me juge aussi sur les gens qui regardent notre métier et regardent nos matchs.

« Si j’étais un fan, je dirais : ‘Attends une minute, on s’occupe bien des footballeurs’. Nous devons juste être un peu prudents pour trouver cet équilibre sain. »

