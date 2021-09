dYdX enregistre un volume de 0,5 milliard pour dépasser BitMEX et Coinbase grâce à l’interdiction de crypto en Chine et à l’exploitation de liquidités

Le jeton DYDX a dépassé les 22,50 $, ce qui fait que son airdrop vaut 100 000 $. Cependant, les détenteurs de jetons ne reçoivent pas de part des frais de négociation gagnés sur la plate-forme, qui reviennent à dYdX Trading Inc et aux détenteurs d’actions.

Alors que la Chine réprime la crypto-déclaration des activités commerciales liées à la monnaie virtuelle, y compris la fourniture de services par des échanges étrangers aux résidents chinois via Internet comme des «activités financières illégales», la finance décentralisée (DeFi) gagne beaucoup de terrain dans le pays .

Un projet DeFi, en particulier, connaît une activité accrue ; bourse de dérivés décentralisée dYdX.

« La politique réglementaire stricte de la Chine peut profiter aux applications DeFi telles que MetaMask et dYdX », a déclaré Wu Blockchain, notant qu’« un grand nombre d’utilisateurs chinois vont affluer dans le monde DeFi… Toutes les communautés chinoises discutent de la façon d’apprendre defi.

J’ai vu beaucoup de gens sur WeChat parler de ape ftt et dydx – Molly (@bigmagicdao) 26 septembre 2021

Au cours des dernières 24 heures, dYdX perpetual a enregistré plus de 6,5 milliards de dollars de volume de transactions, selon Coingecko. Avec ces chiffres, dYdX a surclassé le populaire échange cryptographique centralisé BitMEX, qui a enregistré un volume de 1,69 milliard de dollars et s’est rapproché de FTX et de Bybit, avec un peu plus de 8,5 milliards de dollars chacun.

En termes d’intérêt ouvert, dYdX est à la 14e place avec 483 millions de dollars d’OI contre plus de 8,23 milliards de dollars pour Binance Futures, qui occupe la première place et enregistre 56,7 milliards de dollars en volume.

Tard dimanche, le fondateur de dYdX, Antonio Juliano, a partagé sur Twitter qu’il y a cinq ans, il avait quitté le principal échange de crypto-monnaies américain Coinbase pour finalement fonder dYdX, et maintenant pour la première fois, sa plate-forme “fait plus de volume d’échanges que Coinbase”.

Coinbase, qui est une bourse au comptant, a enregistré un volume de 3,1 milliards de dollars.

croissance super impressionnante de l’équipe dydx sur ce c’est à peu près aussi cher en gaz qu’un CEX parce que vous faites 1 étape 1 couche pour entrer dans starkex puis échanger (un point que @bharathrao a fait pour le concurrent @Leverj_io aussi) https://t.co/VUTXXUhLz5 – L’austérité est nulle (@austerity_sucks) 25 septembre 2021

Outre que la Chine se tourne vers les échanges décentralisés, ce volume croissant pourrait également être dû à tout le battage médiatique autour de l’utilisation de la plate-forme, créant une boucle de rétroaction et les programmes d’extraction de liquidités actuellement en cours.

Les utilisateurs qui négocient en bourse peuvent gagner des jetons via ce programme. Les récompenses en jetons sont basées sur le total des frais payés et sur l’OI sur l’échange dYdX. La première époque de ce programme incitatif de récompense se termine le 28 septembre, et il y a actuellement un peu plus de 3,8 millions de jetons DYDX d’une valeur de plus de 86,3 millions de dollars dans ce pool de récompenses à distribuer.

Étant donné que la valeur du jeton DYDX est à la hausse, cela alimente encore cette frénésie d’activité sur la plateforme.

En hausse de plus de 91,5% depuis le week-end, le jeton DYDX a atteint aujourd’hui un nouveau record historique à 22,56 $ grâce à une utilisation croissante.

Lancé plus tôt ce mois-ci, le jeton de gouvernance qui a été largué à ses utilisateurs et pour lequel les utilisateurs des États-Unis n’étaient pas éligibles vaut actuellement 100 000 $.

Actuellement, DYDX a une capitalisation boursière d’environ 1,1 milliard de dollars sur la base de l’offre en circulation de 50,855 millions de DYDX, sur l’offre totale de 1 milliard.

Au milieu de la manie dYdX en cours, la communauté crypto a appris que tous les frais de négociation gagnés sur la plate-forme vont à dYdX Trading Inc. Les détenteurs d’actions de la Fondation DyDx gagnent en fait un pourcentage des revenus générés par l’échange.

De plus, les détenteurs de jetons ne peuvent pas voter pour que les frais soient partagés entre eux car, selon l’équipe, “les frais de négociation ne font pas partie des contrats intelligents détenus par le jeton”. Et il n’est pas non plus prévu de faire des brûlures symboliques.

Au cours des 7 derniers jours, dYdX a généré 12,55 millions de dollars de revenus, le quatrième en importance, et 29 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.