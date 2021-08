dYdX lance un jeton de gouvernance, mais l’Airdrop ne couvrira pas les utilisateurs basés aux États-Unis

in

La plate-forme de négociation décentralisée a également annoncé le lancement de la fondation dYdX “pour décentraliser complètement” le protocole et supprimer les points de défaillance uniques.

Le projet de finance décentralisée (DeFi) dYdX a annoncé le lancement de la fondation dYdX, une fondation indépendante basée à Zoug, qu’elle décrit comme la première étape importante de son cheminement vers une décentralisation complète.

Le même jour, la plateforme de trading a annoncé que la fondation dYdX lançait le jeton de gouvernance DYDX, qui « alimente un écosystème de gouvernance, de jalonnement et de récompenses dirigé par la communauté ».

La Fondation a émis un total de 1 milliard de jetons DYDX qui deviendront accessibles sur cinq ans à compter du 3 août.

50% de ce montant est alloué à la communauté, dont – 25% vont à ses utilisateurs qui négocient sur la couche 2 en fonction des frais et des intérêts ouverts, 7,5% aux anciens utilisateurs qui franchissent une certaine étape commerciale sur la couche 2, un autre 7,5% aux LPs, 5% à un trésor communautaire et 2,5% aux utilisateurs jalonnant USDC et DYDX chacun.

Les anciens investisseurs de dYdX recevront une part de 27,73 % tandis que les fondateurs, employés, conseillers et consultants du projet recevront 15,27 %, et les 7 % restants seront alloués aux futurs employés de dYdX Trading ou Foundation.

Tous les DYDX émis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et consultants sont soumis à divers calendriers d’acquisition – 30 % seront débloqués en 18 mois, 40 % se déverrouilleront également du 19 au 24 mois, 20 % du 25 au 36 mois, et les 10 % restants seront débloqués de manière égale du mois 37 au mois 48.

Les jetons seront largués ce mois-ci et deviendront transférables le 8 septembre. Cependant, DYDX n’est pas disponible pour ses utilisateurs des États-Unis et d’autres juridictions interdites.

« Le lancement du protocole dYdX Layer 2 est venu avec un nouvel accent sur la croissance mondiale en dehors des États-Unis », a noté l’équipe.

Pour être éligibles à des récompenses rétroactives, les utilisateurs doivent avoir négocié sur les protocoles dYdX (perpétuel, marge, spot) sur la couche 1 ou la couche 2 dans le passé ou déposé des fonds dans ses pools d’emprunt/d’approvisionnement et avoir atteint un certain seuil.

L’équipe a également annoncé des remises sur les frais de négociation en fonction des avoirs DYDX.

Pendant ce temps, la Fondation aidera le projet dans les activités de recherche et de développement, en fera la promotion et l’éducation du public à ce sujet et s’engagera avec des tiers au profit de l’écosystème.

Il émettra, recevra, dépensera et détiendra également des actifs numériques (pas d’activités commerciales spéculatives) et acquerra, détiendra ou accordera des marques de commerce, des droits d’auteur et d’autres droits ou licences de propriété intellectuelle (PI).

À travers cette Fondation, le projet vise à « décentraliser complètement le protocole dYdX, en supprimant les points de défaillance uniques et en créant un protocole autonome régi par une communauté d’utilisateurs ».

