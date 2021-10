Dydx, l’un des plus récents échanges cryptographiques au monde, se développe comme un fou

Coinbase est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. C’est indéniable, mais parfois, même les gros chiens peuvent être surpassés par les petits chiots, comme l’a montré Dydx.

Dydx cherche à être le meilleur des meilleurs

Dydx est l’une des plateformes de trading crypto les plus récentes au monde. La société n’a que quatre ans environ, et pourtant, son volume de transactions quotidien est supérieur à tout ce que Coinbase a connu ces derniers jours. Basé à San Francisco, en Californie, Dydx a enregistré un volume de transactions d’un peu moins de 19 milliards de dollars en transactions cryptographiques les 27 et 28 septembre de cette année. En revanche, Coinbase n’a traité qu’environ 6 milliards de dollars de transactions cryptographiques pendant cette période.

Jusqu’à présent pour 2021, Dydx a recueilli environ 75 millions de dollars de financement. Il s’attend à atteindre la barre des 125 millions de dollars avant de dire bonjour à 2022. Antonio Juliano, PDG et fondateur de 28 ans, affirme que la société a réalisé plus de 80 millions de dollars de bénéfices cette année seulement, ce qui signifierait que la société affiche un bénéfice net. de près de 70 pour cent.

Juliano a une expérience unique en ce sens qu’il n’était pas particulièrement intéressé par la cryptographie lorsqu’il a commencé à s’y impliquer. Ayant grandi à Pittsburgh, il est allé à l’université de Princeton dans le but d’obtenir un diplôme en informatique. Cependant, les choses ont finalement changé lorsqu’en 2014, alors qu’il était étudiant à l’université, il a reçu la visite de Fred Wilson, un investisseur en capital-risque.

Wilson a parlé au nom de la classe d’entrepreneuriat de Juliano et a discuté de Coinbase, qui a finalement inspiré le futur PDG de la crypto à emprunter une voie qu’il n’avait jamais envisagée pour lui-même. Diplômé un an plus tard, Juliano a cherché un emploi chez Coinbase et a été embauché en tant qu’ingénieur logiciel. Il est resté un an, puis – après un passage rapide chez Uber – a décidé de consacrer son temps et son énergie à Dydx.

Il a déclaré dans une récente interview :

La façon dont la plupart des marchés financiers évoluent est, tout d’abord, la création d’un actif. Ensuite, il est négocié sur des bourses au comptant. Ensuite, les actifs sont échangés sur des marchés sur marge, puis, finalement, les gens fabriquent des produits dérivés en plus d’un actif que les gens veulent échanger, donc cela semblait être une prochaine chose assez logique à construire.

Dydx a finalement vu le jour en 2017 au plus fort de la phase d’offre initiale de pièces (ICO). Juliano a recueilli des fonds d’un large éventail d’entreprises et de particuliers, dont Andreessen Horowitz, Polychain Capital et même son ancien patron Brian Armstrong, PDG de Coinbase.

Comment les choses ont évolué !

Deux ans plus tard, Dydx traitait quotidiennement environ 1 million de dollars de transactions cryptographiques. Cette année, cependant, les choses ont vraiment commencé à décoller. Juliano dit :

Une petite équipe avec des personnes de la plus haute qualité peut sur-itérer et expédier des équipes plus importantes, en particulier sur un marché aussi nouveau. Notre objectif le plus élevé est de devenir l’un des plus grands échanges de crypto. Période.

Étiquettes : Antonio Juliano, coinbase, Dydx