Dye, Brown mène n°10 Oregon après UCLA, 34-31

Anthony Brown et le n ° 10 de l’Oregon ne recueillent pas de points de style, mais dans une saison où l’image des éliminatoires du football universitaire reste au mieux trouble, ils continuent de remporter des victoires clés.

Brown a enregistré un sommet de 381 verges d’attaque et Travis Dye est devenu le premier joueur de l’histoire de la Football Bowl Subdivision à marquer des touchés lors de quatre courses consécutives alors que les Ducks ont tenu bon pour une victoire de 34-31 sur l’UCLA samedi.

Bien qu’il reste l’équipe la mieux classée du Pac-12, l’entraîneur Mario Cristobal a déclaré que la seule chose sur laquelle les Ducks se concentrent est ce qui se passe chaque semaine.

« Je pense que nous avons dépassé ce genre de choses. Je suis transparent à 100%. Ils comprennent qu’il s’agit d’aujourd’hui et du prochain point à l’ordre du jour. Lorsque nous nous éloignons de ce processus, nous créons nos propres problèmes », a déclaré Cristobal après les Ducks se sont améliorés à 6-1 au total et à 3-1 dans la conférence. « Dans l’ensemble, une belle victoire d’équipe contre une très bonne équipe de football. »

Sur les six victoires de l’Oregon, quatre sont de sept points ou moins. Il semblait que cela n’allait pas être le cas au début du quatrième quart lorsque le TD de 43 verges de Brown sur un match nul du quart-arrière a porté son avance à 34-17 avant que les Bruins ne se rallient.

Brown a rebondi après avoir entendu des huées à domicile lors de la victoire 24-17 de vendredi dernier contre Cal. Il a récolté 296 verges, un sommet de la saison, complétant 29 des 39 passes, ainsi que six portées pour 85 verges. Le transfert des diplômés a déclaré qu’il avait contacté les gens après les difficultés de la semaine dernière, ce qui l’a aidé à se remettre sur les rails.

« J’aurais dû jouer comme ça pendant un certain temps, mais le fait que cela soit arrivé à un moment important était important », a déclaré Brown, qui a complété des passes à 11 joueurs.

Dye – qui a terminé avec 35 verges en 14 courses – est également devenu le septième porteur de ballon de l’Oregon depuis 2000 avec au moins quatre touchés au sol dans un match. Avant la journée record de Dye, six joueurs ont partagé la marque avec les touchés lors de trois courses consécutives.

L’Oregon a pris du retard 14-0 au cours du premier quart avant de marquer sur cinq de ses six prochains disques.

Dye avait 5 verges en quatre courses au premier quart avant de marquer sur des courses de 1 et 4 verges pour égaliser à 14. Les Ducks tiraient de l’arrière 17-14 à la mi-temps, mais Dye marquerait de 1 et 5 verges au troisième quart pour donner Oregon un avantage de 27-17.

Le gardien de 2 verges de Dorian Thompson-Robinson au début du quatrième quart a placé UCLA en 34-24. Après l’interception de Jordan Genmark Heath sur la possession de l’Oregon, Brittain Brown a marqué au milieu d’un mètre.

UCLA (5-3, 3-2) a eu au moins une chance d’égaliser et de l’envoyer en prolongation après que Jay Shaw ait récupéré la passe d’Anthony Brown dans la zone des buts à 3 minutes de la fin. Les Bruins ont conduit à l’Oregon 39, mais Ethan Garbers, qui est entré lorsque Thompson-Robinson a été blessé plus tôt dans le trajet, a eu une passe interceptée par DJ James avec 48 secondes restantes pour préserver la victoire.

« Je devais juste faire confiance à mon instinct. Je sais que nous avions besoin d’un jeu et je l’ai mis en jeu », a déclaré James, qui a également eu une interception au premier quart.

Thompson-Robinson était 22 sur 41 pour 216 verges et un touché, avec 35 verges au sol et un score. Brown a ajouté 45 verges et 13 courses et deux touchés.

« Je connais ce groupe depuis longtemps. C’est un groupe incroyablement résistant. C’est 34-17, vous savez, pensez que le match est terminé, mais nos joueurs ne le font pas », a déclaré l’entraîneur de l’UCLA Chip Kelly, qui est tombé à 0-3 contre l’école qu’il a dirigée pendant quatre saisons. « C’était un match en soi au quatrième quart-temps. Nous avons juste manqué un peu. »

UCLA a pris le coup d’envoi d’ouverture et a marqué sur la course de 1 yard de Brittain Brown. Après que Martell Irby ait bloqué le botté de dégagement de Tom Snee et l’ait récupéré à l’Oregon 30, les Bruins ont étendu leur avance à deux touchés quatre jeux plus tard lorsque Thompson-Robinson a rejoint Kazmeir Allen sur une passe de 5 verges.

PÉNALITÉS COTEUSES

UCLA a vu les interceptions de Quentin Lake et Devin Kirkwood annulées en raison de pénalités de hors-jeu. Oregon en profiterait en marquant sur les deux disques.

« Vous devez les nettoyer », a déclaré Kelly. « Nous avons eu deux interceptions que nous avons annulées nous-mêmes parce que nous n’étions pas alignés dans le bon sens, nous apporterons donc les corrections lorsque nous reviendrons avec ces gars-là. »

PARTOUT

Kayvon Thibodeaux, originaire de Los Angeles, a une fois de plus fait des ravages contre l’une des écoles de la région.

L’ailier défensif dominant de l’Oregon en deuxième année a eu deux sacs, 4 1/2 plaqués pour une défaite et neuf plaqués, qui sont tous des sommets de la saison. Le coup de Thibodeaux sur Thompson-Robinson au quatrième quart a fini par éliminer le quart-arrière de l’UCLA.

« J’ai été capable de faire les jeux qui me sont venus. Ce n’était pas mon meilleur, mais un bon match jusqu’à présent. Nous avons encore de l’escalade à faire », a déclaré Thibodeaux.

L’EMPORTER

Oregon: Les Ducks sont entrés dans le match en accordant 139,9 verges au sol par match, mais ont maintenu l’attaque au sol puissante de l’UCLA à 110 verges et seulement 2,4 verges par course.

UCLA : Le Rose Bowl a été loin d’être hospitalier ces derniers temps pour les Bruins. Il s’agit de leur troisième défaite consécutive à domicile, alors qu’ils sont invaincus en trois matchs sur la route.

SUIVANT

Oregon : accueille le Colorado samedi prochain.

UCLA : A Utah samedi prochain.