Dyego et Dídac mènent un Barça solvable sur le court de Burela

18/05/2021 à 22:40 CEST

Le FC Barcelone s’est imposé ce mardi avec autorité sur la piste des Pescados Rubén Burela par 1-4 et il n’a déjà que deux points derrière les quatre équipes qui mènent le tableau: Jimbee Cartagena, ElPozo Murcia, Palma Futsal et Levante UD.

POISSON RUBÉN BURELA, 1

(0 + 1): Edu (p.), Giasson, Iago Míguez (1), Javi Rodríguez, Álex Diz -five partant-, Matamoros, Lucho, David Pazos, Renato et Diego Quintela.

FC BARCELONE, 4

(1 + 3): Dídac (p., 1), Aicardo, Marcenio, Dyego (2), Ximbinha (1) -partant cinq-, André Coelho, Daniel, Esquerdinha, Bernat Povill, Matheus et Joselito.

ARBITRES

González Moreta et Sánchez Chamorro (castillan-léonais). Ils ont montré un carton jaune aux locaux Diego Quintela (21:39) et Javi Rodríguez (35:29).

BUTS

0-1, Dídac (8:09); 1-1, Iago Míguez (28:18); 1-2, Dyego (28:55); 1-3, Dyego (31:30); 1-4, Ximbinha (38h30).

INCIDENTS

Match correspondant à la 32e journée du championnat de première division de futsal masculin disputé au Pavillon Vista Alegre (Burela).

Le choc est venu seulement trois jours après le tirage au sort décevant de la piste Jaén Paraíso Interior dans un match où la victoire s’est échappée à deux secondes de la fin et devant se trouvait une équipe galicienne qui avait lié deux nuls et deux victoires à domicile.

Le Barça est sorti très actif et apprécié les deux premières occasions. Dans la première minute, Dídac a fait sa première “ excursion ” pour tester un Edu réussi et à la deuxième minute, le but local a empêché le but d’Aicardo derrière un mur avec Ximbinha, le grand signalé dans ce duel à Jaén à cause de la critique d’Andreu Square.

El Burela a réagi avec deux actions menées par l’ex-Blaugrana Diego Quintela à cinq minutes, mais quand il était mieux, il a reçu le 0-1 dans un raid de Dídac, qui a battu Edu avec un coup puissant quand il a vu que personne n’en sortait.

De là, ceux d’Andreu Plaza contrôlaient assez bien le match et seul le gardien local et le manque de «punch» ont empêché le score d’aller plus loin en première mi-temps. Dídac a pu répéter en 10 ‘ derrière un mur avec Aicardo et Dyego, il a testé le gardien galicien à deux reprises.

El Burela a été planté de cinq fautes à 7h00 avant la pause et Sito Rivera a menacé d’une attaque de cinq qu’il n’a utilisé que pendant quelques secondes. Les azulgranas cherchaient un contre un sans prix malgré les arrivées de Marcenio et du jeune Bernat Povill. Dans l’autre but, David Pazos a battu le dos de Joselito, mais a tiré large.

Le public a pu assister au match avec une capacité réduite

| TWITTER

Dans la reprise Quintela était sur le point d’établir l’égalité à la 23 ‘ avec un tir puissant qu’André Coelho a tiré sous les bâtons qui continue de faire des pas en avant. En tout cas, les locaux s’étaient sensiblement améliorés.

Puis un rival a attrapé Ximbinha près de la zone, est tombé et les arbitres ont sifflé la rétention. Mais c’était une faute! Le fait est que le jeu avait changé et Iago ´Míguez a fait match nul à la 28e minute au deuxième poteau d’Álex Diz, mais 37 secondes plus tard Dyego a fait 1-2 dans son jeu habituel faire face et donner des coups de pied. S’ils le laissent sortir pour sa bonne jambe, mauvaise affaire pour ses rivaux.

Absent du blessé Sergio Lozano, le capitaine azulgrana a complété son “ double ” juste une minute et demie plus tard dans une action tracée, même si cette fois il est sorti et a battu Edu avec sa jambe théorique moins bonne, la gauche … mais ils sont tous les deux magnifiques.

Dyego était un cauchemar pour le Burela

| fcb

Avant que Matamoros ne mette définitivement son maillot jaune à 4h30 de la gauche, Álex Diz a terminé contre l’extérieur du poteau dans une bonne attaque locale en passant par 15 ‘. Par conséquent, le parti serait décidé dans l’attaque de cinq avec une entreprise très compliquée pour Burela.

Et le parti a fini de le condamner un Ximbinha à qui cet objectif viendra très bien après ce qui s’est passé à Jaén. Le Brésilien a profité de la grande défense du Barça dans l’infériorité pour établir le 1-4 à 1h31 de la fin pour approcher seulement deux points du quatuor qui mène le tableau.