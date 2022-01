Dying Light 2: 5 choses que vous devez savoir sur la suite massive du monde ouvert de Techland

Cela fait près de sept ans que Dying Light a été lancé sur la dernière génération de consoles, et pendant ce temps, cette franchise naissante s’est déjà fait un sacré nom. Bien qu’il ait trébuché aux portes du lancement, le premier jeu est devenu un classique culte, toujours soutenu par ses développeurs à ce jour.

De cette base bien soutenue et profondément raffinée vient Dying Light 2 – un nouveau jeu se déroulant dans un nouveau monde avec un nouveau protagoniste (cela prendra apparemment plus de 500 heures pour être complètement terminé). C’est en quelque sorte une table rase pour le développeur Techland, et à bien des égards, le studio est retourné à la planche à dessin afin d’essayer de rendre la série encore plus attrayante pour les jeux de tous les goûts.

D’après ce que nous avons joué jusqu’à présent, cette nouvelle approche de la série porte ses fruits : Dying Light 2 est un terrain de jeu plein de mouvements de parkour à mains blanches, de combats croustillants et de rythmes d’histoire qui peuvent varier énormément d’un joueur à l’autre, selon les choix que vous faites. De multiples retards ont fait reculer ce jeu à maintes reprises, mais le moment est presque venu pour nous de enfin mettre nos dents dans le suivi tant attendu de Techland à l’un des plus grands succès dormants de la dernière génération.

Avant la date de sortie de Dying Light 2 le 4 février 2022, nous avons rassemblé un bref aperçu des choses les plus importantes que vous devez savoir sur cette épopée de zombies.

Vous n’avez pas vraiment besoin de jouer au premier jeu avant celui-ci



Alors que vous tirerez certainement plus de Dying Light 2 si vous jouez au premier jeu, ce n’est pas une condition essentielle d’entrée pour le nouveau titre : Dying Light 2 présente un nouveau protagoniste, un nouveau cadre et se déroule 15 ans après le événements du premier match. Cela signifie que l’apocalypse a vraiment eu le temps de s’installer, et ce que nous voyons dans le nouveau terrain de jeu d’Harran est un monde habitué à repousser les zombies – et une population s’adaptant à ce nouveau monde étrange plein d’horreurs de morts-vivants et de maladies contagieuses. Cela signifie, pour nous, que nous pouvons entrer dans la suite en sachant très peu de choses sur le monde de Dying Light et passer quand même un bon moment.

Vous devez rester sur vos gardes



Selon le développeur, il y a des milliers d’animations dans le jeu – deux fois plus que dans le jeu original. Cet accent mis sur la fluidité et le mouvement a beaucoup inspiré la conception du jeu, conduisant Techland à créer une ville remplie de bâtiments imposants et de routes périlleuses entre eux. Vous allez rencontrer de nombreux ennemis trop puissants pour que vous puissiez les affronter au début du jeu. Par conséquent, être agile, connaître vos voies d’évacuation et choisir quand vous enfuir sont des compétences importantes, voire essentielles, à maîtriser.

Habituez-vous au combat au corps à corps



Harran – où se déroule le jeu – est une ville européenne fictive avec beaucoup d’histoire. Une grande partie de l’histoire du jeu est consacrée à vous expliquer pourquoi il y a très peu d’armes à feu qui frappent (vous n’avez pas l’habitude de voir beaucoup d’armes à feu dans les villes européennes, n’est-ce pas ?). concentrez-vous sur le combat au corps à corps et les combats au corps à corps – apprenez à utiliser des couteaux, des bâtons, des battes de baseball et tout ce qui est essentiel à la survie dans cette ville. Que vous repoussiez les vivants ou les morts, vous devrez maîtriser votre corps si vous voulez survivre à l’une de ces longues et terrifiantes nuits.

Gardez un œil sur l’horloge



En parlant de ça, il y a une raison pour laquelle ce jeu s’appelle « Dying Light 2 ». Il y a un cycle jour/nuit auquel vous devrez faire très attention si vous voulez obtenir le meilleur équipement – ​​ou accéder aux endroits les plus dangereux avec un peu plus de sécurité. Pendant la journée, les rues sont généralement un peu plus sûres (vous permettant de vous déplacer facilement dans la ville) mais les zombies se blottissent à l’intérieur, à l’abri des rayons UV mortels du soleil. La nuit, ils envahiront les rues, ce qui rendra vos déplacements plus difficiles, mais vous permettra de vous infiltrer dans leurs repaires et de voler le meilleur butin sans trop de risques. Soyez conscient du temps et planifiez vos actions en conséquence. Vous ne voulez pas vous retrouver piégé dans les profondeurs d’un centre commercial quand le soleil est sur le point de se lever, après tout…

N’oubliez pas de vous faufiler



Dans le premier jeu, la furtivité n’était pas une option particulièrement viable. Bien sûr, vous pouvez essayer de vous faufiler parmi les bandits et les zombies, mais le plus souvent, il était bien plus efficace de simplement trancher et couper en dés vos adversaires dans une rafale de couteaux et de flèches. Maintenant, cependant, une IA mise à jour et un arbre de compétences plus adapté au jeu furtif signifient que vous pouvez choisir de vous faufiler autour des morts-vivants et de les assassiner, si c’est plus votre style. Si vous trouvez une mission d’histoire ou une mission secondaire un peu trop délicate, une approche plus silencieuse pourrait être juste la chose dont vous avez besoin pour progresser et monter de niveau jusqu’à ce que vous soyez un peu plus puissant.