Dying Light 2 a le double du nombre de mouvements de parkour par rapport au jeu original

in

Au cours d’aujourd’hui Flux Xbox, Techland a montré plus Lumière mourante 2 gameplay – et a mis en évidence certains des parkour remaniés que nous obtenons dans le jeu lors de son lancement.

Selon les développeurs, il y a des milliers d’animations dans le jeu – deux fois plus que dans l’original. Cela semble également avoir beaucoup inspiré la conception du jeu, étant donné le niveau de niveaux verticaux de type Mirror’s Edge que nous pouvons voir dans les séquences de gameplay.

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le jeu, qui se déroule 20 ans après les événements de l’original, verra les joueurs explorer la ville de Villedor, l’un des premiers endroits où l’infection a commencé.

“Les murs entourant la ville étaient censés enfermer le danger à l’intérieur, maintenant, ils protègent de ce qui se passe là-bas”, dit un texte de présentation.

La bande-annonce a également présenté certains des nouveaux outils que vous pourrez utiliser lorsque vous naviguerez dans la ville, y compris un nouveau parapente sophistiqué, qui fonctionne bien avec tous ces fringants et escalades – ce qui monte doit redescendre, après tout.

Comme promis plus tôt dans la semaine, l'”édition Gamescom” de la plongée spéciale en profondeur dans les systèmes de parkour, de combat et de faction du jeu a montré à quoi nous pouvons nous attendre lorsque le titre sera (enfin) lancé plus tard cette année.

Nous avons récemment vu pas mal de gameplay de Dying Light 2, après une longue période sans trop entendre parler du jeu.

Sa sortie est prévue pour le 7 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.