Dying Light 2 arrive sur Nintendo Switch. Oui vraiment.

Techland a annoncé que le jeu d’horreur de survie en monde ouvert sera jouable sur la petite console portable / domestique polyvalente de Nintendo grâce à la puissance du cloud.

Le prochain titre de Techland rejoint les goûts de Guardians of the Galaxy, Hitman 3, Control et Resident Evil 7 – qui ont tous été jouables sur la console grâce à la puissance de streaming du cloud.

Si vous ne savez pas si votre connexion Internet sera suffisamment robuste pour diffuser le jeu, il y a une note pratique sur la boutique Nintendo qui dit que vous pourrez “télécharger une application de lancement gratuite pour tester le jeu pour une quantité limitée de time” une fois le jeu sorti en février 2022. Cela vous permettra de juger si vous aurez ou non la bonne bande passante pour jouer au jeu massif sur la console.

Peut-être que si vous prenez une Nintendo Switch OLED, vous passerez un peu plus de temps à jouer à Dying Light 2 sur l’ordinateur de poche; il est livré avec un port LAN intégré, après tout.

Si vous préférez que vos jeux fonctionnent réellement sur votre matériel, vous préférerez peut-être jouer à Dying Light Platinum Edition à la place. Le jeu arrive sur Nintendo Switch, et celui-ci est un véritable port. Le jeu contient les quatre principaux DLC, 17 packs de skins et propose une prise en charge de l’écran tactile, une visée gyroscopique, des commandes de mouvement, un grondement HR, etc.

La version physique est livrée avec une carte de jeu Switch avec Dying Light dessus, un guide de survie contenant les trucs et astuces les plus importants, une carte recto-verso et des autocollants uniques.

Dying Light 2: Stay Human sortira le 4 février 2022 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.